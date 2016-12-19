Следствие просит изменить меру пресечения экс-главе "РусГидро" Доду и его подельнику

14:37 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Следствие просит Басманный суд Москвы изменить меру пресечения в отношении экс-главы компании "РусГидро" Евгения Дода и главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля, обвиняемых в растрате 73,2 миллиона рублей, с заключения под стражу на домашний арест, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемых Дода и Финкеля", - сказала собеседница агентства. По ее словам, суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия.

Дод в заседании по избранию меры пресечения не признал себя виновным, отмечая, что это была обычная хозяйственная деятельность. Его адвокат Виктория Бурковская предлагала суду избрать в качестве меры пресечения домашний арест или залог. Сначала она предложила в качестве залога 73 миллиона рублей, в хищении которых его обвиняют, но затем увеличила сумму до 78 миллионов.

Предъявленные обвинения Дод, как и другой фигурант дела, отвергает.

Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ заявляет, что Дод по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, таким образом, "неправомерно завысив (ее) размер не менее чем на 73,2 миллиона рублей". В мошенничестве, по данным СК РФ, также участвовал Финкель и "неустановленные лица".

Дод, возглавлявший "РусГидро" с 2009 года, ушел со своего поста с формулировкой "по собственному желанию" в августе 2015 года. До этого, по данным источников РИА Новости, он около года просил об отставке, но слухи о возможном уходе Дода начали ходить еще в 2013 году — после того, как президент РФ Владимир Путин публично раскритиковал руководство компании за непринятие мер по возврату денег, похищенных при строительстве Загорской ГАЭС-2.



