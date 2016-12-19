Суд 26 декабря проверит законность продления меры пресечения мэру Владивостока

14:42 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 26 декабря рассмотрит апелляционные жалобы защиты на постановление о продлении меры пресечения в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, и его брата Андрея Пушкарева, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Как сообщалось ранее, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив на три месяца срок содержания под стражей мэра Пушкарева и домашний арест его брата. В отношении обоих фигурантов мера пресечения продлена до 28 февраля 2017 года.

Ранее суд также продлил срок содержания под стражей ещё одного фигуранта дела — директора "Дорог Владивостока" Андрея Лушникова. Постановление о продлении его ареста было обжаловано.

Следствие полагает, что в 2009–2014 годах мэр Владивостока Игорь Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечает ведомство, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, в числе которых брат мэра, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.