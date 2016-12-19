Суд проверит законность ареста фигуранта дела мэра Переславля-Залесского

пресс-служба Мосгорсуда

14:57 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 26 декабря проверит законность заключения под стражу фигуранта дела мэра Переславля-Залесского, учредителя и генерального директора ООО "НТфарма" Рустама Атауллаханова, обвиняемого в растрате ввереного имущества в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката, представляющего интересы Атауллаханова, на постановление суда об избрании меры пресечения назначено на 26 декабря", - сказала собеседница агентства.

В рамках дела под стражу также был заключен мэр Переславля-Залесского Денис Коршунов, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Еще один фигурант дела — Евгений Султанов — помещён под домашний арест.

Как следует из материалов дела, начиная с 2010 года, акционерное общество "Роснано" (100% акций которого находятся в собственности государства) инвестировало в ООО "НТфарма" более 1 миллиарда рублей для строительства на территории Переславского района Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Несмотря на заверения, что предприятие будет построено и запущено к сентябрю 2012 года, руководители проектной компании неоднократно переносили сроки сдачи объекта. Следствие установило, что работы по строительству фармпредприятия на протяжении многих лет не осуществляются, при этом денежные средства, полученные ООО "НТфарма" от АО "Роснано", были растрачены, в результате чего обещанный объект до сих пор не сдан. Также ведомство считает, что в 2011 году Атауллаханов и Султанов приобрели у принадлежащей Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок с целью создать видимость проведения работ по реализации проекта. Указанный участок находится на территории Национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима. Тем не менее, такое разрешение было выдано Кошурниковым, являвшимся на тот момент главой Переславского района.