Суд признал законным продление срока ареста экс-финдиректору "НОТА-банка"

пресс-служба Мосгорсуда

17:26 19/12/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего финансового директора "НОТА-банка" Галины Марчуковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, а также двух предполагаемых соучастниц, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд отказал адвокатам Галины Марчуковой, ее сестры Ларисы, а также защитнику Ноны Михай в удовлетворении апелляционных жалоб на постановления Тверского суда Москвы о продлении срока содержания обвиняемых на срок до 18 февраля 2017 года.

Защитник Галины Марчуковой Александр Морозов заявил, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств коммерческой организации ООО "Фармстер" в размере 350 миллионов рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО "Элит Проект".

"Хочу заметить, что при избрании меры пресечения и последующих продлениях судьи не учитывали решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск ООО "Фармстер" к компании ООО "Элит Проект" о взыскании 350 миллионов рублей за неисполнение обязательств по договору поставки. Таким образом, речь идет об отсутствии события преступления и недоказанности предъявленных обвинений", — пояснил Морозов.

Сама Галина Марчукова ссылалась на то, что не выполняла организационно-распорядительных функций в силу занимаемой ей должности и не могла быть причастной к оформлению договорных отношений между "НОТА-банком", ООО "Фармстер" и ООО "Элит Проект".

"ООО "Фармстер" заключил с "НОТА-банком" договор кредитной линии и ,следовательно, ни о каком хищении собственных средств данной компании быть не может", — отметила Марчукова.

Елена Марчукова также отрицала свою причастность к каким-либо мошенническим действиям и знакомство с руководством трех фигурирующих в деле организаций.

Адвокаты обвиняемых настаивали на изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных, мотивируя свою позицию, в том числе, состоянием здоровья клиентов. Кроме того, было заявлено о том, что при решении об избрании меры пресечения суд не учитывал запрет применять арест в отношении фигурантов дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Защитник Морозов сообщил суду, что его подзащитная, ранее перенесшая полостную операцию, в СИЗО находится на площади 1,5 квадратных метра и в последнее время лишена возможности совершать прогулки.

Адвокат Михай Максим Бурдин ссылался на отсутствие возможностей для его клиентки получать должную медицинскую помощь в СИЗО, что угрожает ее жизни и здоровью. Бурдин заметил, что в случае если болезнь подзащитной в условиях изоляции приведет к летальному исходу, то данное событие вызовет широкий общественный резонанс у российских цыган.

Как следует из оглашенных на заседании материалов, уголовное дело о хищениях в НОТА-банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года финансовому директору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 миллионов рублей у ООО "Фармстер", которое было признано потерпевшим по делу в лице гендиректора Ивана Тарлыкова. Гадалке Ноне Михай было предъявлено обвинение в соучастии в совершении мошенничества в октябре 2016 года.

Сестры Марчуковы отрицают свою вину в совершении инкриминируемых деяний. Михай на заседании Мосгорсуда заявила о даче признательных показаний и намерении заключить досудебное соглашение со следствием.

Срок следствия по уголовному делу в отношении Михай и сестер Марчуковых продлен до 18 февраля 2017 года.