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Предполагаемые виновники гибели ограбленного француза арестованы в Москве

Теги: Грабеж, Мещанский суд Москвы, Москва, Россия
20:41 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мещанский суд Москвы заключил под стражу Вафадара Бабаева и Нурлана Расулова, на которых следствие указывает в качестве лиц, ограбивших сына французской писательницы и спортсменки Фионы Скотт Лазерефф Николаса, позже умершего от переохлаждения в Подмосковье, сообщила РАПСИ в понедельник пресс-секретарь суда.

Как уточнила собеседница, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух задержанных мужчин на срок до 16 февраля 2017 года.

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что водитель-"частник" вместе с сообщником ограбили группу молодых людей, вышедших из заведения в центре Москвы. Как отмечалось, отдыхающая молодежь не стала обращаться к услугам официальных перевозчиков и села к так называемому "частнику". В машине молодых людей помимо водителя ожидал его предполагаемый сообщник. Позже пассажиры рассказывали, что в машине им предложили выпить алкоголь - как выяснилось позже, с растворенными в нем психотропными веществами. Предполагается, что опоенных молодых людей ограбили, заставив отдать имевшиеся у них при себе ценные вещи, после чего водитель и сообщник оставили девушку и двух братьев-французов на улице в одном из северных районов столицы. Николас Лазарефф ушел в лес, потеряв своих товарищей, и к утру был найден мертвым у подмосковного поселка Челобитьево.

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Предполагаемые виновники гибели ограбленного француза арестованы в Москве

20:41 19/12/2016 Мещанский суд Москвы заключил под стражу Вафадара Бабаева и Нурлана Расулова, на которых следствие указывает в качестве лиц, ограбивших сына французской писательницы и спортсменки Фионы Скотт Лазерефф Николаса, позже умершего от переохлаждения в Подмосковье, сообщила РАПСИ в понедельник пресс-секретарь суда.
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