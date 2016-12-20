Суд рассмотрит иск независимого директора "Седьмого континента" к супруге

13:40 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы 1 февраля рассмотрит иск независимого директора "Седьмого континента" Родольфа Еванжелисти к своей супруге с требованием разделить совместно нажитое имущество, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Иск Еванжелисти находится в производстве Пресненского суда Москвы, первое заседание по существу назначено на 1 февраля 2017 года", — сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, в споре речь идет о разделе недвижимого имущества, находящегося в Москве.