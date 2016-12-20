Суд рассмотрит дело экс-главбуха Арбитражного суда о мошенничестве на 20 млн руб

Диана Гуцул, РАПСИ

17:18 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда Натальи Христосовой, обвиняемой в мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов рублей, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура столицы.

По данным ведомства, Христосовой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствие полагает, что в период с марта по декабрь 2013 года Христосова, указав в проектах заявки на возврат и перечисление заведомо ложные сведения, перевела на счета подконтрольных ей и ее подельникам фирм денежные средства, находившиеся во временном распоряжении Арбитражного суда Московской области.

"Эти заявки она подписала электронной подписью от своего имени, от имени руководства суда и направила через прикладное программное обеспечение "Автоматизированная система Федерального казначейства" в Управление Федерального казначейства (УФК) по Московской области. Сотрудники УФК по МО, неосведомленные о преступных намерениях Христосовой, подготовили платежные поручения для осуществления денежных переводов с депозитного счета Арбитражного суда Московской области на счета организаций и физических лиц, в действительности не являвшихся участниками арбитражных дел", — говорится в сообщении пресс-службы. По предварительным данным, сообщникам удалось похитить порядка 16,8 миллиона рублей.

Действия аналогичным способом в период с июля по декабрь 2014 года, Христосова похитила денежные средства на сумму свыше 4 миллионов рублей с депозитного счета Десятого арбитражного апелляционного суда.

В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.