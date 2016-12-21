Караулова выступила с последним словом в суде

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12:15 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая в попытке присоединиться к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), в последнем слове извинилась перед родителями, заявив, что она не террористка и никогда не хотела ей стать, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

"Я не собиралась воевать. Даже если бы я доехала, то единственный человек, который бы пострадал от этого, это я сама. Осознала я это только на границе, что все это было большой ошибкой... Несмотря на то, что весь год я провела в СИЗО, я рада, что все сложилось именно так: я жива и здорова, и у меня есть будущее сейчас", - сказала бывшая студентка МГУ.

Она также подчеркнула, что все то, что случилось, было ошибкой и простым побегом из дома. "Наверно я слишком долго была отличницей, слишком правильной, что меня прорвало на такой бунт", - заявила она, обвинив во всем свой эгоцентризм.

Таким образом, суд завершил прения сторон, в ходе которых прокурор попросил назначить Ивановой (Карауловой) наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Сторона защиты в лице адвокатов Ильи Новикова, Гаджи Алиева и Сергея Бадамшина в свою очередь просила суд оправдать обвиняемую.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ. Осенью этого года девушка была отчислена из университета.

Эксперты признали ее вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.

Срок содержания под стражей обвиняемой по ходатайству прокурора продлен до 13 января 2017 года. Девушка настаивает на своей невиновности.