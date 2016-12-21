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Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о хищениях в корпорации "МиГ"

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Теги: Мошенничество, Московский городской суд, Москва, Россия
13:37 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина по делу о хищении 200 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений", — сказала собеседница агентства.

Таким образом, Золин будет содержаться под стражей до 30 января 2017 года.

В рамках уголовного дела заключены под стражу бывший гендиректор "дочки" РСК "МиГ" — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров, замгендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков, исполнительный директор "Роскосмоса" по контролю качества и надежности Владимир Евдокимов, а бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Вертолетная сервисная компания" Алексей Андреев объявлен в международный розыск. Из сообщений СМИ следует, что последний фигурант дела — генеральный директор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков — скрылся от следствия.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, в 2007–2009 годах через ряд подконтрольных им фирм незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", оцененную не менее чем в 200 миллионов рублей.

"В действиях фигурантов следствие усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

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Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о хищениях в корпорации "МиГ"

13:37 21/12/2016 Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина по делу о хищении 200 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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