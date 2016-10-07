Что скрывают иностранные инвестиции

flickr.com/kaktuslampan

11:36 07/10/2016

Деятельность иностранных компаний в России принято оценивать по размерам их инвестиций. При этом в открытых источниках до сих пор не было проведено серьезного исследования об их использовании в нашей стране. РАПСИ попросило экономистов и юристов проанализировать схему функционирования иностранных инвестиций в России на примере шведской компании ИКЕА, позиционирующей себя как крупнейшего инвестора в нашей стране.

По данным открытых источников, общий совокупный объем инвестиций ИКЕА в России превысил 110 миллиардов рублей. Представители ИКЕА акцентируют внимание на том, что несмотря на стагнацию российской экономики, компания намерена продолжать свой бизнес в нашей стране. Речь идет даже о значительном наращивании оборота и удвоении его к 2020 году за счет вложения почти 150 миллиардов рублей. На что именно будут направлены эти средства компания не детализирует.

При этом стоит задаться вопросом: как сегодня в России определяют термин «иностранные инвестиции»? Казалось бы, под ним следует понимать капитальные вложения, увеличивающие стоимость основного капитала. Действительно, официально до сих пор подавляющее большинство инвестиций ИКЕА в России направлялось в строительство коммерческой недвижимости.

Однако даже в официальной статистике под «иностранными инвестициями» подразумеваются все средства, приходящие из-за границы российским юрлицам. На практике туда включают даже кредиты российским предприятиям и операции на фондовом рынке. Доля кредитов в иностранных инвестициях, по данным Росстата, колеблется в пределах 85–95%.

По экспертным данным, ИКЕА называет инвестициями в том числе и кредиты, предоставляемые ею своим российским «дочкам». И даже внутреннюю реструктуризацию долгов. В качестве примера использования таких схем можно привести сделку по продаже в 2011 году ИКЕА МОС немецкой фирмой «ИКЕА Айнрихтунгс ГМБХ» голландской фирме «Фуприн холдинг VI б.в.», проведенной в России.

Юристы считают, что это была внутренняя сделка. Об этом говорит тот факт, что активы были проданы за 35 миллиардов рублей, хотя рыночная стоимость их тогда оценивалась в сумму в десять раз большую.

По оценке Forbes, ИКЕА МОС уже почти десять лет возглавляет рейтинг крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Площадь ее торговых центров сопоставима с совокупными площадями четырех крупнейших конкурентов. Сдаваемые в аренду ИКЕА МОС торговые площади составляют почти треть от всей площади торговой недвижимости 30 крупнейших рантье. Это при том, что в расчетах Forbes не учитываются собственные магазины IKEA в России (что увеличивает реальные показатели еще примерно на четверть).

Эта компания была продана за 35 миллиардов рублей, хотя, как указывают сами представители ИКЕА, их вложения в строительство в России составили 110 миллионов рублей.

Неужели компания, которая владеет всей построенной и сданной в аренду недвижимостью, может стоить в 3 раза меньше, чем сумма вложенных средств?

Также были проданы и доли в компаниях ИКЕА ДОМ и ИКЕА ТОРГ. При этом все организации участвовавшие в сделках купли-продажи долей являются взаимозависимыми, более того доверенности на подписание договоров купли-продажи как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей были выданы на одних и тех же лиц, некоторые из которых являлись сотрудниками ИКЕА МОС, включая лицо, занимавшее должность генерального директора ИКЕА МОС и ИКЕА ТОРГ, а также сотрудников юридического отдела, которые, вероятно, и готовили все документы по сделкам внутри группы компаний ИКЕА.

Российскому бюджету эта хитрость ИКЕА обошлась не менее, чем в 70 миллиардов рублей недополученного налога на прибыль.

Сложно поверить в то, что генеральный директор и сотрудники юридической службы, не догадывались о реальной стоимости долей ИКЕА МОС, ИКЕА ДОМ и ИКЕА ТОРГ, когда подписывали договоры с заниженной ценой.

Однако при проведении этой сделки российский бюджет, по-видимому, не получил вообще ничего: операции в российской юрисдикции между фирмами, зарегистрированными за её пределами и намеренно не встающими на налоговый учет в России, являются безусловной новацией.

Небольшим утешением может служить разве что тот факт, что схожую стратегию ИКЕА, похоже, использует не только в России, но даже и в Европе. Члены Европарламента из фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» в феврале этого года представили доклад, в котором доказывают, что IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около 1 миллиарда евро налогов, используя схему с фиктивными договорами с компаниями в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне.

Задолго до публикации этого доклада серьезные претензии к ИКЕА возникли и у российских налоговых органов. Формат контрактов, заключенных ИКЕА с российскими компаниями, вызывает у специалистов обоснованные опасения, что иностранная компания не столько вкладывает в российский рынок деньги, сколько незаконно выводит средства из него за рубеж.

В частности, налоговики сочли отделочные и ремонтные доходы, выполненные арендаторами в строящихся ритейлером торговых центрах «Мега», доходом ИКЕА. Ведь эти торговые центры принадлежат ей со всеми конструкциями и элементами дизайна. Тем самым, по мнению налоговиков, ИКЕА занизила базу налога на прибыль на 3,15 миллиарда рулей, а среднегодовую стоимость имущества (с которой исчисляется налог на имущество) — на 1,93 миллиарда рулей.

Три судебные инстанции подряд приняли решения в пользу налоговиков. Однако Высший арбитражный суд в 2013 году принял противоположное решение. По мнению судьи, улучшения, вносимые арендатором в арендуемое имущество, не являются доходом владельца этого имущества.

Юристы отмечают, что ситуация, когда решение высшей инстанции перечеркивает решения всех предыдущих инстанций, представляется весьма знаменательной и свидетельствует, как минимум, о влиятельности ответчика.

Помимо предоплат, собираемых с российских предпринимателей, важным источником благосостояния ИКЕА в России является возмещение НДС и налога на прибыль, возврата которых компания периодически добивается через суды.

Ряд экспертов сходятся во мнении, что за все годы работы в России ИКЕА возместила из бюджета больше НДС и налога на прибыль, чем уплатила туда. Так, например, только по решению суда по делу № А40-40215/2012 ИКЕА МОС возместило НДС из бюджета РФ на сумму около 1 миллиарда рублей.

Решением по делу № А40-209937/2014 признана безнадежной ко взысканию задолженность ИКЕА МОС перед бюджетом РФ в размере более 30 миллионов рублей, еще один долг в размере 1,2 миллиона рублей был признан безнадежным ко взысканию по решению № А40-39857/2015, причем ни с одним из двух решений суда инспекция не спорила. Поясним, что признать безнадежным и простить можно тот долг перед бюджетом, с которым компания согласна, но инспекция по неизвестным причинам пропустила сроки давности и поэтому не может его взыскать, а платить добровольно компания отказывается.

По делу № А40-56804/13 налоговая инспекция пыталась отстоять налоговые претензии к ИКЕА МОС в размере 598 миллионов рублей, но также безуспешно.

ЦБ РФ давно призывает банки выявлять клиентов, которые не осуществляют уплату налогов или платят налоги в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабами деятельности компании-владельца банковского счета, поскольку «деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели» (Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 № 236-Т). Видимо для ЦБ РФ уже стало очевидно, что суды и налоговые органы с этой задачей не справляются.

«Ведомости» цитируют директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрия Полупанова, который сообщил, что уплата налогов в размере менее 0,5% с оборотов должна привлечь внимание банков.

Как следует из официальной отчетности, имеющейся в открытом доступе, сумма налога на прибыль, уплаченная ИКЕА МОС составила всего 0,36% от выручки за 2014 год. Тем не менее, компания, чья деятельность «не имеет очевидного экономического смысла» продолжает «инвестировать».

При этом рядом источников приводятся цифры, согласно которым компанией ИКЕА выведено из нашей страны уже более 350 миллиардов рублей. А чтобы правоохранительные и налоговые органы в России не могли вернуть неуплаченные налоги в бюджет, считают юристы, ИКЕА решила провести крупнейшую реорганизацию активов ИКЕА МОС, сведения о начале этой процедуры уже внесены в ЕГРЮЛ. Для передачи активов ИКЕА МОС созданы 7 компаний, которым будут переданы все торговые центры, после чего предъявлять претензии ИКЕА МОС, которая лишилась всех активов будет просто бессмысленно.

В этой связи особенно интересно выглядит тот факт, что на официальном сайте торговых центров «МЕГА» www.mega.ru уже указано, что владельцем всех торговых центров МЕГА по всей России вместо ИКЕА МОС является IKEA Centres Russia.

Таким образом, эксперты приходят к выводу, что ИКЕА не столько инвестирует в Россию средства, сколько выводит капиталы из нашей страны. В этом контексте заявления о многомиллиардных инвестициях и угрозы отказа от них могут служить эффективной формой давления на судебную систему, когда нарушения компанией российских законов все же попадают в поле зрения следствия.