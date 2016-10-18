Нужно ли жилье учителям. "Учительский дом": за и против

15:10 18/10/2016

О жилищных проблемах учителей разговоры идут уже не один десяток лет. Пять лет назад, наконец, появились вполне реалистичные сценарии исправления ситуации. Два существенных предложения сделал Владимир Путин: о повышении учительских зарплат до средней по экономике региона и о создании программы «Учительский дом» по строительству кооперативного жилья. Предполагалось, что в нем смогут участвовать все школьные преподаватели вне зависимости от возраста.

На сегодняшний день очевидно, что первая инициатива реализуется куда более эффективно, чем вторая, вызывающая пока большей частью скептические высказывания учителей. Хотя именно проект «Учительский дом» должен был особенно позитивно сказаться на развитии регионов. Стабильность и социальные гарантии могут помочь привлечь в школы мужчин и квалифицированные кадры. Особенно остро эта проблема стоит для Москвы, стоимость жилья в которой недоступна для абсолютного большинства учителей, из-за чего столица столкнулась даже с оттоком кадров.

«Учителя, которые покупают квартиры по более низким ставкам в Московской области, очень часто остаются в Московской области и работать. То есть мы обеспечиваем кадрами Московскую область, а не столицу, и эту проблему нам необходимо решать», — жаловалась пару лет назад заместитель руководителя Департамента образования Москвы Наталья Шерри.

В то же время реализация именно в Москве проекта «Учительский дом» могла бы послужить толчком для его распространения в других субъектах РФ и образцом согласованного участия в реализации проекта всех ответственных сторон. А ведь для этого вполне могло бы хватить всего лишь довести до логичного завершения начатую уже декаду назад подготовку к строительству «Учительского дома» на Юго-Западе столицы.

Тем не менее, этот проект на протяжении всей истории своего развития сталкивается с самыми удивительными и патологическими трудностями и препонами. Стоит изучить их подробнее, чтобы уяснить, почему же такие благие инициативы, как проект «Учительский дом», зачастую так и не доживают до полноценной реализации.

Строительство без коррупции

Еще в марте 2004 года по распоряжению Правительства Москвы при Управлении образования ЮЗАО Департамента образования города Москвы был организован ЖСК «Учительский дом» для строительства дома по адресу Кравченко, 16. Жителями этой новостройки должны стать учителя, являющиеся очередниками по улучшению жилищных условий в столице, а также работники образования, занимающие общую жилую площадь не более 18 кв. м на каждого члена семьи.

ЖСК провел все необходимые мероприятия по получению технической документации для начала строительства. Однако в первом пакете документов обнаружилась ошибка: под планирующемся физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) не было земли. Ошибка была оперативно исправлена, а бремя строительства ФОК ЖСК взвалило на свои плечи. После этого в 2007 году было получено следующее разрешение и началась более активная стадия подготовки к строительству.

В итоге, к 2011 году, когда Путин фактически дал старт федеральной программе «Учительский дом», в Москве все было готово к первой образцовой реализации ее на практике.

Однако, как рассказывают члены ЖСК, местные чиновники проигнорировали президентское указание. В январе 2013 года вместо получения ордера на строительства учителя узнали, что договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке столичным Департаментом городского имущества. Причина – его срок формально истек в 2009 году. Учителя подтвердили это, отметив, что в 2011 году действие договора было продлено на тех же условиях на неопределенный срок.

Сотрудники ЖСК подали много ходатайств в 2013 году с просьбами к городским властям оформить землю таким образом, чтобы можно было продолжать подготовку к строительству. Эта эпопея длилась два года. Казалось, власти все-таки демонстрируют желание пойти навстречу, учитывая социальную значимость этого дома. На словах пообещали дать разрешение, ссылаясь на ФЗ-161 «О содействии развитию жилищного строительства». А в реальности распоряжением Правительства Москвы № 87 от 17 февраля 2015 года действующий договор аренды был окончательно расторгнут. И это при положительном заключении градостроительной экспертизы.

Руководство ЖСК увидело во всем происходящем игру против них: два года тянули с решением, чтобы учителя не могли построить грамотную защиту своих прав, упустили время, а дальше чиновники просто перекрыли им дорогу ко всему строительству. Самое удивительное и печальное, что учителя вокруг наблюдали многочисленные примеры, как продолжается строительство и возводятся новые дома на продажу по таким же как у них бессрочным договорам аренды. Все это наводило на самые печальные подозрения о правовой нечистоплотности некоторых чиновников.

Через четыре года после того как Путин заявил о необходимости решить жилищную проблему учителей вокруг строительства первого «Учительского дома» в Москве ситуация сложилась безнадежная. Без взяток попытка построить социальное жилье, не рассчитанное на коммерческую выгоду, зашла в тупик и стала грозить потерей всех сбережений доверившихся обещаниям властей учителей. На арендные платежи, оформление проекта, экспертизу и другие документы к тому времени было потрачено около 60 млн. рублей учительских денег. Соответственно, был собран большой объем проектно-разрешительной документации именно на этот адрес. Поэтому даже перспектива получения разрешения на строительство по другому адресу выглядело катастрофой: это означало фактически все начинать заново с аналогичными тратами из зарплат учителей.

Надежда на будущее

Однако, когда не осталось почти никаких надежд на административное решение вопроса, вторую жизнь проекту дало гражданское общество. На защиту учителей встали не только коллеги, родители детей, но и многие другие простые москвичи, пришедшие на 12 пикетов и митингов, организованных в защиту строительства «Учительского дома». Активную поддержку ЖСК оказали практически все федеральные партии, многие общественные организации и публичные фигуры.

Кроме уличных действий активисты провели акцию по сбору обращений в адрес столичного градоначальника Сергея Собянина. С 15 августа до 1 сентября 2015 года каждый неравнодушный гражданин, пожелавший помочь учителям, мог отправить телеграмму-обращение на имя мэра в рамках акции «Мы “за” учительский дом». Всего в адрес столичного градоначальника поступило порядка 500 таких обращений.

Такая единодушная поддержка общественного значимому проекту позволила прорваться через блокаду, устроенную проекту чиновниками, и обратить внимание на проблему первых лиц столичных властей. В результате, 15 октября 2015 года представителей ЖСК «Учительский дом» пригласили на совещание с Департаментами образования и имущества Москвы, его посетил первый заместитель руководителя Департамента городского имущества столицы Александр Прохоров.

Власти повернулись лицом к учителям, оформили новое распоряжение о предоставлении участка без торгов, признали объект масштабно-инвестиционным. Учителя считают, что без личного участия мэра Москвы Сергея Собянина всего этого, скорее всего, так и не произошло бы.

Наконец, 3 марта этого года было вынесено решение о предоставлении участка для строительства «Учительского дома» по тому же адресу — Кравченко, 16. Москомстройинсвест дал понять руководству ЖСК, что заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин лично курирует проект «Учительский дом» и поддерживает его скорейшее строительство.

На сегодняшний день, план строительства «Учительского дома» по адресу Кравченко, 16 остается единственным проектом такого рода и значимости в Москве. Фактически это пилотный проект, реализующий прямое указание Владимира Путина. Но даже несмотря на такой особый статус и поддержку первых лиц в городских властях представители ЖСК вынуждены признать, что продолжают сталкиваться с препятствиями со стороны рядовых чиновников. Почти каждый подаваемый документ стоит в очереди, отлеживается, выдается на руки в последние дни предусмотренного законом срока — из-за чего не остается возможности оперативно исправить обнаруженные в выданных документах ошибки.

Даже особый контроль со стороны Москомстройинвеста, к сожалению, пока не спасает от технических заминок. «Хотелось бы, чтобы на этом этапе, учитывая 12 лет работы над проектом, власти уделили повышенное внимание к прохождению документов, чтобы были исключены формальные задержки», — высказывают надежду руководство ЖСК и учителя. — «Мы рассчитываем, что хоть прежние ошибки будут исключены, что сроки не будут затягивались сверх необходимости, тем более учитывая то значение, которое было уделено этому проекту поддержкой Собянина и Хуснуллина. Мы просим только о достойном внимании».



Как жителей натравливают друг на друга в интересах спекулянтов

После разрешения всех недоразумений с властями и усмирения рядовых чиновников, пытавшихся забрать землю для передачи ее, вероятно, под коммерческие проекты, неожиданно в последний момент возникла новая проблема. И снова она оказалась связана с недопониманием сути проекта. После получения разрешения на строительство «Учительского дома», жители, которые проживают рядом с будущей новостройкой, неожиданно проявили недовольство.

Их протесты в основном основывались на том, что сейчас по этому адресу располагается спортплощадка, поэтому жители обещали всячески отстаивать ее и протестовать против строительства дома для учителей. И это при том, что Хуснуллиным уже подписано распоряжение о переносе этой спортплощадки всего на 400 метров — на специально расчищенное под нее место. Вместо снесенных пятиэтажек теперь будет стоять обновленная по всем современным требованиям коробка для игр в футбол и хоккей.

Впрочем, вполне вероятно, что жители попросту стали жертвой обмана и манипуляции со стороны кандидатов в депутаты Госдумы. На эту мысль наводит тот факт, что сразу после того, как 18 сентября состоялись выборы, протесты в отношении проекта «Учительского дома» резко поутихли.

Скорее всего, безответственные политики и мошенники попытались сыграть на больной теме местных жителей, давая неуместные и нереализуемые обещания. Дело в том, что еще в начале 2003 года было распоряжение о реконструкции этого квартала. Многие пятиэтажные дома были тогда снесены, и окрестные жители ожидали получения квартир в новых высотках. Однако в 2013 году распоряжение о сносе пятиэтажек было отменено.

Опрошенные нами эксперты полагают, что, вероятно, какие-то не совсем чистые на руку бизнесмены договорились о помощи чиновников, чтобы всеми правдами и неправдами заполучить этот участок. Иначе сложно объяснить такие факты, как, например, информация о том, что градостроительная земельная комиссия вынесла разрешение о передаче участка «Учительскому дому» попала в газету «Ваши соседи» (при этом в сильно искаженном виде) раньше, чем само ЖСК получило документы. Против социального проекта развернута борьба всеми методами рейдерского захвата: черный пиар, разжигание социальных конфликтов в районе, «ошибки» в документах…

Представители ЖСК встречались с жителями, обсуждали с ними причины их недовольства. Но на этих встречах выяснилось только одно: жителей района злонамеренно обманывают. «Мы не верим, что это делается для учителей, сюда приедут жить люди с Рублевки», — говорят жители, тем самым фактически выказывая реальную поддержку социальному проекту «Учительский дом» и готовность к непримиримому сопротивлению строительства на этом участке очередной «элитной» недвижимости на продажу.

В этой связи хочется восхититься гражданской позицией москвичей и правовой грамотностью будущих соседей учителей, которые все же разобрались в проблеме и поддержали строительство «Учительского дома» на интернет-платформе Change.org, где петиция в поддержку возведения социальной новостройки собрала 6742 подписи, а петиция против нее даже после всех накруток — лишь 830 подписей.

Видимо, жители поняли, что особый статус этого проекта, внимание к нему со стороны городских властей и флагманское значение для развития президентской инициативы гарантирует то, что соседями их в этом доме станут только самые достойные, настоящие учителя.

Хочется надеяться, что это же, наконец, поймут и те люди, которые по-прежнему пытаются найти выходы на коррумпированных чиновников, обманывают жителей и запугивают сотрудников ЖСК телефонными угрозами. Перед началом строительства этого важнейшего для сферы образования дома остается, по-видимому, только одна интрига: станет ли полиция разбираться с теми, кто все эти годы пытался лишить учителей квартир и денег, или все это останется в прошлом. Судя по продолжающемуся давлению на ЖСК, кто-то все-таки всерьез намерен убедиться в профессионализме наших правоохранительных и следственных органов.

