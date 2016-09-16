Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
16/09/2016 18:26
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд 13 октября вернется к рассмотрению иска о банкротстве оператора Duty Free

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
14:02 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области отложил на 19 октября рассмотрение заявления компании Фризо Трейдинг Инк (Британские Виргинские острова) о признании оператора магазинов беспошлинной торговли ЗАО «Аэроферст» несостоятельным (банкротом), говорится в материалах суда.

Рассмотрение дела было отложено, так как заявителем не были представлены первичные документы основания возникновения задолженности у ЗАО «Аэроферст», также не были представлены ни исполнительные документы, ни справки из службы судебных приставов (при наличии исполнительного производства) о суммы задолженности. В материалах дела не говорится о размере суммы задолженности «Аэроферста» перед заявителем.

В производстве суда находится еще одно заявление компании Фризо Трейдинг Инк о признании банкротом ОА «Ариал» (управляет сетью магазинов беспошлинной торговли Runway Duty Free в российских аэропортах, владеет ЗАО «Аэроферст»).

В то же время в арбитражном суде Москвы рассматриваются иски банка ВТБ о взыскании задолженности по кредитам у этих двух организаций. Так, арбитражный суд Москвы 5 мая полностью удовлетворил иск банка и обязал взыскать с «Аэроферста» более 1 миллиарда рублей. Это решение в настоящее время вступило в законную силу. Кроме того, 7 июля суд по иску банка ВТБ взыскал более 1 миллиарда рублей с АО «Ариал».

Как ранее сообщали СМИ, «Аэроферст» развивает магазины под брендом Moscow Duty Free и является старейшим оператором рынка беспошлинной торговли в России — первый магазин в аэропорту «Шереметьево» компания открыла еще в 1988 году.

«Ариал» управляет сетью магазинов Runway Duty Free в российских аэропортах. По данным на 2013 год, компании принадлежало более 20 точек в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и новосибирском «Толмачево». «Ариал» приобрел 66,66 процентов «Аэроферста» у «Аэрофлота» за 1,23 миллиарда рублей в конце 2012 года. Впоследствии «Ариал» выкупил оставшийся пакет у ирландского оператора Duty Free, компании Aer Rianta.

В начале февраля сообщалось, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ЗАО «Аэроферст». Эта информация была размещена в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд 13 октября вернется к рассмотрению иска о банкротстве оператора Duty Free

14:02 16/09/2016 Арбитражный суд Московской области отложил на 19 октября рассмотрение заявления компании Фризо Трейдинг Инк (Британские Виргинские острова) о признании оператора магазинов беспошлинной торговли ЗАО «Аэроферст» несостоятельным (банкротом).
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Глава "Роснефти" Игорь Сечин выиграл суд по иску к "Ведомостям"

17:35 16/09/2016 Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы "Роснефти" Игоря Сечина к газете "Ведомости" и журналисту издания с требованием удалить публикации о строительстве особняка в Барвихе, сообщили РАПСИ в суде.

Экс-глава "Мостовика" осужден на 4 года за уклонение от уплаты налогов

14:50 16/09/2016 Куйбышевский районный суд города Омска приговорил экс-руководителя ООО НПО "Мостовик" Олега Шишова к 4 годам заключения по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.

Шведский суд отказался аннулировать ордер на арест основателя WikiLeaks Ассанжа

13:56 16/09/2016 Апелляционный суд округа Свеа отказался аннулировать ордер на арест основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который подозревается в изнасиловании. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте шведского суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера