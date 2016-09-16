Суд 13 октября вернется к рассмотрению иска о банкротстве оператора Duty Free

RIA Novosti, Alexei Nikoslky

14:02 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области отложил на 19 октября рассмотрение заявления компании Фризо Трейдинг Инк (Британские Виргинские острова) о признании оператора магазинов беспошлинной торговли ЗАО «Аэроферст» несостоятельным (банкротом), говорится в материалах суда.

Рассмотрение дела было отложено, так как заявителем не были представлены первичные документы основания возникновения задолженности у ЗАО «Аэроферст», также не были представлены ни исполнительные документы, ни справки из службы судебных приставов (при наличии исполнительного производства) о суммы задолженности. В материалах дела не говорится о размере суммы задолженности «Аэроферста» перед заявителем.

В производстве суда находится еще одно заявление компании Фризо Трейдинг Инк о признании банкротом ОА «Ариал» (управляет сетью магазинов беспошлинной торговли Runway Duty Free в российских аэропортах, владеет ЗАО «Аэроферст»).

В то же время в арбитражном суде Москвы рассматриваются иски банка ВТБ о взыскании задолженности по кредитам у этих двух организаций. Так, арбитражный суд Москвы 5 мая полностью удовлетворил иск банка и обязал взыскать с «Аэроферста» более 1 миллиарда рублей. Это решение в настоящее время вступило в законную силу. Кроме того, 7 июля суд по иску банка ВТБ взыскал более 1 миллиарда рублей с АО «Ариал».

Как ранее сообщали СМИ, «Аэроферст» развивает магазины под брендом Moscow Duty Free и является старейшим оператором рынка беспошлинной торговли в России — первый магазин в аэропорту «Шереметьево» компания открыла еще в 1988 году.

«Ариал» управляет сетью магазинов Runway Duty Free в российских аэропортах. По данным на 2013 год, компании принадлежало более 20 точек в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и новосибирском «Толмачево». «Ариал» приобрел 66,66 процентов «Аэроферста» у «Аэрофлота» за 1,23 миллиарда рублей в конце 2012 года. Впоследствии «Ариал» выкупил оставшийся пакет у ирландского оператора Duty Free, компании Aer Rianta.

В начале февраля сообщалось, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ЗАО «Аэроферст». Эта информация была размещена в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц.