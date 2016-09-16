Суд подтвердил взыскание с АМО "ЗИЛ" по иску властей Москвы 1,2 млрд руб

15:09 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с АМО «ЗИЛ» по иску Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы 1,249 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 15 июня полностью удовлетворил иск департамента и обязал взыскать с завода 900 миллионов рублей основного долга и 349,5 миллиона рублей неустойки. После этого завод подал апелляционную жалобу, которую суд отклонил.

Как следует из материалов дела, в 2010 году департамент предоставил заводу целевые бюджетные средства в размере 900 миллионов рублей в форме субсидий для возмещения затрат на реализацию мероприятий по освобождению избыточных площадей на головной площадке в Москве и переносе производства ряда деталей на дочерние предприятия завода.

В соответствии с договором в случае невыполнения заводом обязательств, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет города Москвы. В сентябре 2015 года истцом в адрес завода было направлено требование о возврате бюджетных средств и уплате неустойки по договору. Однако требования были оставлены без удовлетворения. После этого департамент подал иск в суд.

Арбитраж указал в решении, что доказательства подтверждающие целевое освоение денежных средств, либо их возврата в материалы дела не представлены. Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности, однако суд отклонил этот довод завода.

Это не первый спор между сторонами. Так, 8 сентября арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение об отказе департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы в иске о взыскании с АМО «ЗИЛ» 184,1 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы 4 апреля отклонил иск департамента, в котором он просил взыскать основной долг в размере 109,8 миллиона рублей и проценты. В июне апелляция подтвердила это решение.

В 2004 году между истцом и ответчиком был заключен договор о предоставлении субвенции, в соответствии с которым истец является кредитором, а ответчик — заемщиком. Департамент предоставил по договору АМО «ЗИЛ» целевые бюджетные денежные средства в размере 241,1 миллиона рублей в форме субвенции в целях компенсации издержек предприятия по перебазированию объектов завода, расположенных в Нагатинской пойме. АМО «ЗИЛ» обязалось осуществить в 2003–2004 годах перебазирование объектов и предоставить департаменту сведения.

Истец указал, что в нарушение условий договора ответчиком не предоставлены сведения о целевом расходовании бюджетных средств в размере 109,8 миллиона рублей. В связи с этим и был подан иск в суд.

Ответчик заявил о пропуске департаментом срока исковой давности, указав, что 15 января 2010 года между истцом и АМО «ЗИЛ» был подписан акт сверки взаимных расчетов на сумму долга завода в размере 109,8 миллиона рублей. После этой даты истец не предъявлял претензий или требований по отношению к ответчику, и срок исковой давности истек 15 января 2013 года. Суд поддержал позицию завода.