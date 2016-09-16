Суд повторно рассмотрит иск студии Артемия Лебедева к фирме на 3 млн руб

16:12 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по жалобе ООО «Студия Арт. Лебедева» отменил все судебные акты по спору с ООО «Брендинговое агентство «Депо» (Depot WPF) на 3 миллионов рублей, направив дело на новое рассмотрение, говорится в постановлении суда.

СИП удовлетворил кассационную жалобу студии Лебедева, отменив решение Арбитражного суда Москвы от 9 марта и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 июня. Тогда заявителю было отказано в иске о взыскании с агентства «Депо» компенсации. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитраж Москвы.

На сайте истца говорится, что причиной обращения в суд стало незаконное использование ответчиком шрифта «Клементина» при разработке дизайн-проектов. В качестве третьих лиц для участия в деле были привлечены ООО «Нестле Россия» и ООО «Династия».

Истец сослался на то, что ответчик при разработке дизайна коробки конфет «Любимые десерты в шоколаде», а также шоколадных плиток незаконно использовал шрифт «Клементина». По утверждению ответчика, брендинговое агентство «Депо» на основе поручения работодателя создало оригинальные произведения дизайна — упаковки (коробки) конфет и шоколадных плиток «Любимые десерты в шоколаде».

В решении суда отмечается, что «шрифт «Клементина» явно не схож со шрифтом, использованным в надписи «Любимые десерты в шоколаде», поскольку различно написание некоторых букв». Кроме того, «в слове «Любимые»: в шрифте «Клементина» буквы связаны соединительным штрихом, а в надписи - буквы не соединены вообще». Надпись «Любимые десерты в шоколаде» является, по мнению суда, самостоятельным каллиграфическим произведением, то есть произведением графического искусства.

Лебедев судится с телеканалом

Арбитраж Москвы 22 октября 2015 года по иску студии Артемия Лебедева взыскал с телеканала «ТВ Центр» 100 тысяч рублей компенсации за незаконное использование фотографии, права на которую принадлежат истцу.

Суд удовлетворил иск частично: заявитель просил выплатить ему 1 миллион рублей.

Как установил суд, на сайте телеканала была размещена сделанная Лебедевым фотография «Оформление ДТП», права на использование которой автор по лицензионному договору передал студии. Разрешения телеканалу на использование изображения правообладатель не давал.

В обоснование суммы компенсации истец заявил, что фото было размещено на сайте, который ежедневно просматривают более 5 миллионов раз. Ответчик не оспаривал факт незаконного использования изображения, но посчитал заявленную сумму взыскания чрезмерной. По его словам, количество посещений спорной страницы за период с 1 апреля 2014 года по 30 июля 2015 года составило 1022 раз.

Суд при определении справедливого размера компенсации принял во внимание решение Савеловского районного суда города Москвы, который 24 декабря 2014 года взыскал за незаконное использование той же фотографии 10 тысяч рублей с ООО «Омские СМИ». Арбитраж Москвы сделал вывод, что количество просмотров сайта федерального телеканала «ТВ Центр» «несомненно выше, чем сайта регионального информационного агентства».

