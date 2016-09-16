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Арбитражная практика

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Арбитраж признал банкротом рязанский Ринвестбанк

Контекст
Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Рязанский областной суд, Рязанская область, Россия
16:18 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил заявление Центробанка России о признании несостоятельным (банкротом) ООО РИКБ «Ринвестбанк», сообщили РАПСИ в суде.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июле сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Ринвестбанка, размер которого составит около 5 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 8,5 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 28 июля 2016 года по 28 июля 2017 года через Россельхозбанк, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и банк «Уралсиб», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 28 июля 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центробанк России 14 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Ринвестбанка.

По информации регулятора, данное решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. «При этом банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Ринвестбанк был основан 7 июля 1995 года при участии крупнейших предприятий и администрации Рязанской области.

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Арбитраж признал банкротом рязанский Ринвестбанк

16:18 16/09/2016 Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил заявление Центробанка России о признании несостоятельным (банкротом) ООО РИКБ «Ринвестбанк».
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