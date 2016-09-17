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Арбитражная практика

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Суд зарегистрировал заявление о банкротстве входящего в "Мечел" завода

Контекст
Теги: Банкротство, Мечел, Арбитражный суд Челябинской области, Челябинская область, Россия
16:45 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление о признании банкротом ООО "Каслинский завод архитектурно-художественного литья", входящего в ОАО "Мечел", говорится в материалах дела.

Заявление подано Межрайонной инспекцией ФНС № 20 по Челябинской области. Дата рассмотрения дела пока не определена. Это не первое подобное заявление. Так, в мае суд прекратил производство по аналогичному делу в связи с отказом ООО "Каслинская энергосбытовая компания" от заявления о банкротстве.

Также суд 30 апреля оставил без рассмотрения заявление ФНС РФ о банкротстве Каслинского завода архитектурно-художественного литья. Ранее завод сообщил суду, что он полностью погасил долг перед межрайонной инспекцией ФНС № 20 по Челябинской области в размере 16,9 миллиона рублей.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья является одним из старейших заводов России, где сохранены вековые традиции чугунного литья. В настоящее время предприятие производит большой ассортимент изделий из чугуна различного назначения. Большая коллекция каслинского литья представлена в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

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Суд зарегистрировал заявление о банкротстве входящего в "Мечел" завода

16:45 16/09/2016 Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление о признании банкротом ООО "Каслинский завод архитектурно-художественного литья", входящего в ОАО "Мечел".
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