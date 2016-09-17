"Тройка-Д Банк" оспорил в суде отказ в регистрации одноименного бренда

СИП

17:20 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен – РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам РФ назначил на 12 октября предварительные слушания по иску «Тройка-Д Банка» к Роспатенту, в котором он оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны одноименному товарному знаку в отношении ряда товаров и услуг МКТУ, говорится в материалах суда.

В иске банк просит признать недействительным решение Роспатента от 24 июня 2016 года об отказе в удовлетворении возражения банка.

Банк просил зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 9 класса МКТУ (к классу относятся различные приборы и инструменты, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, диски, оборудование для обработки информации и компьютеры), 16 класса (включает, в основном, бумагу, изделия из бумаги и конторские принадлежности) и услуг 35 класса (реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба) и 36 класса МКТУ (класс включает, в основном, услуги по денежно-финансовым операциям и услуги, связанные со всеми видами страховых контрактов).

В качестве товарного знака было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из расположенных на одной строке слов «ТРОЙКА» и «БАНК», между которыми размещен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «D», размещенных на фоне прямоугольника. Регистрация товарного знака испрашивается в красном и белом цветовом сочетании. Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении только товаров 16 класса МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг в регистрации бренда было отказано.

Согласно оспариваемому решению, Роспатент указал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг. Так, ранее на другое лицо уже был зарегистрирован товарный знак «Тройка», который состоит из стилизованного изображения тройки лошадей, на фоне которого расположено слово «ТРОЙКА», выполненное стандартным шрифтом. Указанный знак зарегистрирован для товаров 9 и услуг 36 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно также с брендами «Тройка Диалог» и TroikaDialog. Указанные знаки зарегистрированы для услуг 35, 36 классов МКТУ.

В свою очередь банк считает, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными брендами. Так, в заявленном обозначении «Тройка» – это число 3, а в противопоставленном – это тройка лошадей. Также бренды различаются фонетически и визуально – благодаря разной графической проработке. Так, заявленное обозначение не может быть признано сходным с товарными знаками «Тройка Диалог» и TroikaDialog, поскольку наличие в сравниваемых обозначениях вторых слов «банк» и «диалог » и разных изобразительных элементов позволяет сделать вывод об их фонетическом, семантическом и визуальном несходстве, несмотря на наличие в них слова «Тройка».