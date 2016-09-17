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Арбитражная практика

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Обязательства ЕвроАксис банка превышают стоимость его активов на 710 млн руб

Контекст
Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
20:29 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен - РАПСИ. Размер обязательств АО «ЕвроАксис Банк» перед кредиторами превышает стоимость его имущества (активов) на 710,8 миллиона рублей, говорится в решении Арбитражного суда Москвы о несостоятельности банка.

Размер имущества (активов) банка составляет 423,2 миллиона рублей, размер обязательств банка перед его кредиторами – 1,1 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 31 августа удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) России о признании банкротом ЕвроАксис банка. Конкурсным управляющим банка назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ РФ 27 мая отозвал лицензию у московского ЕвроАксис банка. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности, сообщил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал на 1 мая 456-е место в банковской системе РФ.

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Обязательства ЕвроАксис банка превышают стоимость его активов на 710 млн руб

20:29 16/09/2016 Размер обязательств АО «ЕвроАксис Банк» перед кредиторами превышает стоимость его имущества (активов) на 710,8 миллиона рублей, говорится в решении Арбитражного суда Москвы о несостоятельности банка.
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