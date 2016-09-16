Выявлены признаки вывода активов из банка "Расчетный Дом" - ЦБ

17:48 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен - РАПСИ. Временная администрация по управлению КБ "Расчетный Дом" в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов путем участия в соинвестировании нереализуемого строительства объекта недвижимости, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.

Кроме того, отмечает ЦБ, стоимость активов КБ "Расчетный Дом" не превышает 25,1 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 254,4 миллиона рублей.

Суд 7 июня по заявлению Центробанка (ЦБ) России признал несостоятельным (банкротом) КБ "Расчетный Дом". В отношении банка открыто конкурсное производство сроком на один год.

ЦБ РФ 26 февраля отозвал лицензию у банка "Расчетный Дом". По информации регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

По информации ЦБ, адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка по требованию надзорного органа привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, сообщил регулятор.

По величине активов, согласно данным регулятора, банк занимал на 1 февраля 661-ое место в банковской системе РФ.