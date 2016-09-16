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Арбитражная практика

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Суд взыскал с ФК "Кубань" 15 млн руб в пользу турфирмы "Спортлэнд тур"

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Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
19:38 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление турфирмы ООО «Спортлэнд тур» о взыскании с НАО «Футбольный клуб «Кубань» около 15 миллионов рублей задолженности, говорится в решении суда.

Заявитель занимается организацией учебно-тренировочных сборов для профессиональных, любительских и детских футбольных команд.

Кроме того, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в июле подтвердил отказ в иске физлица о признании недействительным рекламного договора между ФК «Кубань» и ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» на 25 миллионов рублей. Альберт Вовкотруб (истец) обжаловал в апелляции решение арбитражного суда Краснодарского края от 8 апреля.

Футбольный клуб «Кубань» (исполнитель) и корпорация (заказчик) заключили 24 декабря 2014 года договор об оказании услуг рекламного характера. Исполнитель обязался оказать заказчику в период с 21 марта 2015 года по 30 мая 2015 года услуги в рамках «СОГАЗ-Чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги спортивного сезона 2014–2015 гг.». Платежным поручением от 25 декабря 2014 года корпорация перечислила футбольному клубу 25 миллионов рублей

Истец, ссылаясь на притворность указанного договора, обратился с иском в суд. По его мнению, «у сторон отсутствовали намерения создать правовые последствия договору об оказании услуг в связи с внесением 100% предоплаты за фактически не оказанные услуги.

Арбитражный суд посчитал, что оспариваемый договор исполнялся сторонами — услуги оплачены в виде авансового платежа, факт выполнения услуг подтверждается представленными в материалы дела документами (фотоматериалами, перепиской сторон, фотоотчетами о размещении логотипа заказчика на печатной продукции ФК — в программках к матчам и в журнале «Гооол!»).

Также заявитель не представил доказательств направления в адрес ответчиков уведомлений о ненадлежащем оказании услуг по договору, претензии по количеству и качеству оказанных услуг. Суд пришел к выводу о фактическом исполнении оспариваемого договора. Доказательства, указывающие на то, что спорный договор был заключен для вида, с целью прикрыть другую сделку, которую стороны в действительности хотели заключить, в материалах дела отсутствуют, отметил арбитраж.

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Суд взыскал с ФК "Кубань" 15 млн руб в пользу турфирмы "Спортлэнд тур"

19:38 16/09/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление турфирмы ООО «Спортлэнд тур» о взыскании с НАО «Футбольный клуб «Кубань» около 15 миллионов рублей задолженности, говорится в решении суда.
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