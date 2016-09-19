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Арбитражная практика

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Суд по еще одному иску банка Траст взыскал с кипрского офшора 1,4 млрд руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Траст, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:35 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал с кипрской компании Belenfield Trade Limited задолженность в размере 1,369 миллиарда рублей, говорится в опубликованном в понедельник решении суда.

В материалах дела отмечается, что исковые требования банка были основаны на двух генеральных соглашениях о срочных сделках на финансовых рынках, которые были заключены между сторонами в июне 2013 года и в январе 2014 года. В рамках этих соглашений стороны заключили целый ряд договоров, по которым у ответчика образовалась задолженность. Так по сделкам беспоставочного форварда у кипрской компании образовалась задолженность в размере 864,6 миллиона рублей. Уведомление о просрочке платежа было подучено ответчиком в мае 2015 года. Кроме того, задолженность образовалась по сделкам купли-продажи ценных бумаг и по сделкам процентного свопа.

Дело слушалось в отсутствии представителей ответчика, которые надлежащим образом были уведомлены о споре.

Это не первый иск, который банк подал в суд к различным иностранным фирмам. Девятый арбитражный апелляционный суд 27 апреля подтвердил взыскание более 2 миллиардов рублей с зарегистрированной на Кипре компании Siberiankd Timber Enterprizes Limitedа по иску банка "Траст". В конце мая суд также оставил в силе решение о взыскании по иску банка 1,996 миллиарда рублей с кипрской компании TIB Investments Limited. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Москвы находится еще несколько исков банка "Траст" к офшорным компаниям.

Деловые СМИ ранее сообщали, что часть офшорных компаний связана с бывшими собственниками "Траста".

ЦБ РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов, санатором выбран банк "Открытие", входящий в "Открытие Холдинг".

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Суд по еще одному иску банка Траст взыскал с кипрского офшора 1,4 млрд руб

09:35 19/09/2016 Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал с кипрской компании Belenfield Trade Limited задолженность в размере 1,369 миллиарда рублей, говорится в опубликованном в понедельник решении суда.
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