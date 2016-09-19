Суд отклонил иск частных перевозчиков к властям Москвы из-за закрытия маршрутов

РАПСИ

10:16 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований частных компаний-перевозчиков "Транс-Вей" и "Экспресс-Тори", которые оспаривали приказ департамента транспорта Москвы о закрытии ряда маршрутов, говорится в сообщении ведомства.

"Эти компании работали в городе на старых автобусах, в которых не принимались городские билеты, и не действовали льготы на проезд", - заявил заместитель руководителя департамента Дмитрий Пронин, слова которого приводятся в сообщении. "Всех перевозчиков мы уведомили обо всех изменениях в маршрутной сети заранее, за 6 месяцев, как того и требует закон. Однако перевозчики потребовали признать незаконным приказ департамента транспорта о закрытии ряда маршрутов. В итоге арбитражный суд отказал в иске и не нашел противоречий с федеральным законодательством", – отметил чиновник.

Согласно Федеральному закону N220 допуск коммерческих перевозчиков на муниципальные маршруты осуществляется только через конкурсные процедуры. Кроме того, по закону департамент транспорта имеет право устанавливать, изменять или отменять муниципальные маршруты регулярных перевозок.

"Все действия Правительства Москвы направлены только на существенное повышение качества транспортного обслуживания жителей и декриминализацию сектора городских автобусных перевозок – для этого в городе внедрена реформа наземного транспорта", – добавил Дмитрий Пронин.