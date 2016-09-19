Суд в Архангельске ввел процедуру наблюдения в отношении НК "Северное Сияние"

Здание Арбитражного суда Архангельской области

10:52 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Архангельской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Нефтяная компания "Северное Сияние" (Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар), говорится в определении суда.

Суд признал обоснованным заявление ООО "Универсал-инвест" о банкротстве должника и включил требование компании в реестр кредиторов НК в размере 3,2 миллиона рублей. Суд утвердил временным управляющим должника Александра Багрецова. Рассмотрение дела о признании НК "Северное сияние" банкротом по существу суд назначил на 28 февраля 2017 года.

В настоящее время в производстве арбитражного суда Москвы находится иск Внешэкономбанка (ВЭБ) о взыскании с ООО "Нефтяная компания "Северное Сияние" около 200 миллионов долларов. Первоначально в иске банк просил взыскать с компании свыше 191,1 миллиона долларов, однако неоднократно увеличивал сумму иска.

В ходе одного из заседаний, представитель компании заявил о возможном урегулировании спора миром, однако представитель банка заявил, что ему ничего не известно про это.

Иск поступил в суд 4 апреля. Ранее ВЭБ уже подавал иск к компании. В конце марта 2013 года арбитраж Москвы по иску ВЭБа взыскал с "Северного Сияния" 273,2 миллиона долларов долга по кредитам, апелляция в августе того же года оставила решение арбитража в силе. По информации банка, в 2006 и 2010 годах были заключены три кредитных соглашения. Иск был подан в связи с многочисленными нарушениями исполнения обязательств по соглашениям. Кредиты были выданы на развитие азовского порта Кавказ в 2007 году.

"Северное Сияние" осуществляет свою деятельность в районе Тимано-Печорской нефтеносной провинции, расположенной в пределах республики Коми и Ненецкого автономного округа. Согласно сайту компании, она владеет лицензиями на разработку трех нефтяных месторождений в НАО-Мусюршорского, Лыдушорского, Шорсандивейского, также лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья Лыдушор-Шорсандивейского участка.