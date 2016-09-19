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Арбитражная практика

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Суд 17 октября рассмотрит апелляцию Исмаилова по делу о его банкротстве

Контекст
Теги: Банкротство, Банк Москвы, Десятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
11:52 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Десятый арбитражный апелляционный суд назначил на 17 октября рассмотрение жалобы бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, на определение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Московской области 29 августа по заявлению БМ-Банка (прежнее название Банк Москвы) ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Также суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей.

Финансовым управляющим Исмаилова суд назначил Алексея Грудцина. На 15 декабря суд назначил рассмотрение дела о банкротстве Исмаилова по существу.

Требование банка к Исмаилову основано на кредитных договорах, которые были заключены с компаниями, в частности, с ООО "Руслайн 2000". Исмаилов является поручителем по этим кредитным договорам. До сих пор денежные средства не возвращены, отметил представитель банка. Решения о взыскании денежных средств вступили в законную силу.

Представитель Исмаилова возражал против удовлетворения заявления банка. Также представитель отметил, что у Исмаилова нет источников дохода.

В определении же суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства, однозначно свидетельствующие о невозможности исполнения Исмаиловым обязательств в порядке реструктуризации долга. Сведений о доходах должника представителем заявителя не представлено. Также в судебном акте отмечается, что в ходе данной процедуры финансовый управляющий имеет дополнительные возможности для оценки имущественного состояния должника, поиска и выявления источников доходов должника с целью оптимизации условий погашения задолженности.

Как сообщалось ранее, первоначально банк подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, однако в ходе рассмотрения дела стало известно, что Исмаилов сменил место регистрации и заявление должен рассматривать областной арбитраж.

В то же время в Арбитражный суд Московской области подал заявление о банкротстве Исмаилова гражданин Зубков. Суд 21 декабря 2015 года по заявлению Зубкова, которому Исмаилов задолжал 15 миллионов рублей, признал последнего банкротом и ввел в отношении него на полгода процедуру реализации имущества.

Однако 18 марта Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о банкротстве Исмаилова. Суд тогда удовлетворил жалобу Банка Москвы. По мнению апелляции, заявитель не подтвердил наличие у должника долга в размере 15 миллионов рублей, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства предоставления Зубковым денежных средств Исмаилову.

Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ оставил без изменения определение апелляции. Кроме того, 8 сентября суд оставил без рассмотрения заявление Исмаилова о собственном банкротстве.

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Суд 17 октября рассмотрит апелляцию Исмаилова по делу о его банкротстве

11:52 19/09/2016 Десятый арбитражный апелляционный суд назначил на 17 октября рассмотрение жалобы бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, на определение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов.
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