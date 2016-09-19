Иск фирмы группы "Сумма" к Росавиации рассмотрят 7 декабря

13:42 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 7 декабря предварительные слушания по исковому заявлению ООО "Стройновация", входящего в инжиниринговый блок группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, к Росавиации, говорится в материалах дела.

Подробности спора пока неизвестны. По данным СМИ, истец является генподрядчиком реконструкции калининградского аэропорта "Храброво", в то время как Росавиация — госзаказчик. Глава Росавиации Александр Нерадько ранее заявлял, что ООО "Стройновация" могут отстранить от работ до конца года за срыв сроков реконструкции.

Компания "Стройновация" — инжиниринговая компания, реализующая проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов "под ключ". Компания участвовала в строительстве участков второй очереди Балтийской трубопроводной системы, объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь — Тихий океан", технологических трубопроводов морского нефтяного порта Козьмино, причальных сооружений порта Приморск.

