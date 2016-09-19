Суд подтвердил нарушение закона "О рекламе" администратором сайта Zippo.ru

РАПСИ

15:01 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил выводы ФАС о нарушении ООО «Аванкорп» (администратор сайта zippo.ru) закона «О рекламе», сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым суд отклонил заявление общества о признании незаконными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство в апреле признало распространителя рекламы Google Inc. и рекламодателей (ООО «Олкос Групп» и ООО «Аванкорп») нарушившими пункт 8 статьи 7 Федерального закона «О рекламе».

Нарушение выразилось в распространении в интернете в поисковой системе Google посредством сервиса Google AdWords зажигалок Zippo. Ответственность за нарушение требований статьи 7 ФЗ «О рекламе» несут рекламодатель и рекламораспространитель, отметило ведомство. ФАС выдало компании «Аванкорп» предписание о прекращении нарушений закона «О рекламе».

Антимонопольная служба в решении отметила, что Google Inc. (США), предоставляя сервис AdWords, и ООО «Гугл», перепродавая рекламное пространство на территории России, распространяют в поисковой системе Google рекламу зажигалок Zippo (курительных принадлежностей), что прямо запрещено законодательством РФ. «Следовательно, рекламораспространителем рекламы зажигалок Zippo в сети интернет является компания Google Inc.», - говорится в решении ФАС.

Рекламодатели и компания Google заявили в ходе рассмотрения дела, что в данной рекламе не идет речь о зажигалках как «атрибутах курильщика», а имеется в виду сувенирная продукция.

