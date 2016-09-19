Суд утвердил мировое по иску Сургутнефтегазбанка к "Сибмосту" на 400 млн руб

15:24 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Тюменской области утвердил мировое соглашение по иску Сургутнефтегазбанка о взыскании 400 миллионов рублей с ОАО «Сибмост», которое является одной из крупнейших в России мостостроительных компаний, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 18 октября рассмотрение заявления ООО «Строительная компания «Орион» о признании банкротом ОАО «Сибмост».

Ранее заявление о банкротстве «Сибмоста» было подано в суд ООО «Научно-производственное объединение (НПО) «Мостовик». Седьмой арбитражный апелляционный суд в июне оставил без изменения решение о взыскании по иску «Мостовика» с ОАО «Сибмост» 220,6 миллиона рублей задолженности. ОАО обжаловало в апелляции решение арбитража Новосибирской области от 26 февраля.

По информации заявителя, компания «Сибмост» нарушила условия договора поставки товара от 18 февраля 2013 года, который подразумевал изготовление и поставку материалов для моста в Красноярске.

Также в производстве суда находятся на рассмотрении заявления ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Горно-строительная компания» и ООО «Управляющая компания дачное общество «Шараповское» о банкротстве «Сибмоста». Даты рассмотрения этих заявлений не определены.

Арбитражный суд в июне прекратил производство по заявлению ООО «Мечел-Сервис» (сбытовое предприятие ОАО «Мечел») о признании «Сибмоста» банкротом из-за погашения долга перед ООО. В заявлении содержалась информации о задолженности в размере 2,4 миллиона рублей.

В июне Сургутнефтегазбанк подал заявление в Арбитражный суд Тюменской области о взыскании 400 миллионов рублей с ОАО «Сибмост».

Компания «Сибмост» в декабре 2015 года подала апелляционную жалобу на отказ арбитража Новосибирской области в иске к городским властям Новосибирска о взыскании 2,5 миллиарда рублей убытков. Заявитель обжаловал в апелляции решение арбитражного суда первой инстанции от 30 ноября 2015 года.

Истец требует взыскать с города Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса и муниципального казенного учреждения «Управление дорожного строительства» убытки, понесенные в связи с исполнением муниципального контракта на строительство Бугринского моста от 23 декабря 2009 года.

По мнению суда, наличие установленного экспертами факта увеличения стоимости работ и материалов, использованных во время исполнения муниципального контракта, в связи с инфляционными процессами «само по себе не является основанием для возложения на ответчиков ответственности в виде возмещения убытков». Также суд отметил, что «доказательств причинения ответчиками убытков, противоправности и виновности их поведения, а также причинно-следственной связи между действиями ответчиков и наступившими для истца неблагоприятными последствиями истцом не представлено».

Суд 5 мая 2015 года приостановил производство по делу для проведения судебной технической экспертизы. Арбитраж попросил экспертов выяснить, уменьшилась или увеличилась стоимость работ, услуг и материалов в связи с переносом срока окончания работ по контракту с апреля 2012 года на декабрь 2014 года, и в случае увеличения определить, чем это было вызвано. В августе 2015 года производство по делу было возобновлено.

Ранее «Сибмост» подавал похожий иск к властям Новосибирска о взыскании 2 миллиардов рублей неустойки в связи с ненадлежащим исполнением ответчиками обязательств по своевременному предоставлению истцу земельного участка для строительства Бугринского моста, что привело к увеличению срока строительства.

Новосибирский арбитраж в ноябре 2014 года отклонил иск, указав, что муниципальный контракт не содержит условий о порядке и сроках передачи земельного участка, ответственность за нарушение этих сроков не предусмотрена и оснований для штрафных санкций нет. «Сибмост» подал апелляцию на это решение, но позже от обжалования отказался. В октябре 2015 года компания подала новый иск — о взыскании убытков.

Бугринский мост, третий в Новосибирске автомобильный мост через реку Обь, был открыт в октябре 2014 года. Он имеет самый большой в России и СНГ арочный пролет длиной 380 метров. Общая стоимость моста, длина которого с подъездными путями составит 5,82 километра, — 14,8 миллиарда рублей. Пропускная способность — 60 тысяч автомобилей в сутки.

