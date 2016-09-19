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Арбитражная практика

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Отказ фирме из КНР включить 6,9 млн юаней в реестр "Трансаэро" подтвержден

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Контекст
Теги: Банкротство, Трансаэро, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Санкт-Петербург, Россия
16:22 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ фирме "Grand Vision" (Beijing) International Travel Co. Ltd." (Китай) во включении долга в размере 6,9 миллиона юаней в реестр требований кредиторов авиакомпании "Трансаэро", говорится в материалах дела.

Тем самым апелляция отклонила жалобу иностранной фирмы на определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 16 июня. Заявитель указал, что он заключил 3 марта 2015 года с авиакомпанией договор. "Трансаэро" должна была по заявке заказчика (китайская компания) осуществлять групповые перевозки пассажиров на регулярных рейсах. Стороны 1 октября 2015 года составили акт сверки расчетов, из которого следует, что долг "Трансаэро" перед кредитором составляет 6,9 миллиона юаней, сообщил заявитель.

Однако арбитраж посчитал, что компания не представила суду достаточных доказательств обоснованности заявленного требования. Акт сверки от 1 октября 2015 года не является, по мнению суда, таким доказательством, "поскольку не подтверждает непосредственно факты оплаты компанией услуг, которые не были оказаны должником". Арбитраж отметил, что определением от 10 мая суд предложил китайской компании представить дополнительные доказательства, однако такие доказательства в суд не поступили.

Суд 23 декабря 2015 года по требованию Сбербанка ввел в "Трансаэро" процедуру наблюдения сроком на полгода. Временным управляющим должника был назначен Михаил Котов. По мнению Альфа-банка, заявление Сбербанка было подано в суд преждевременно, а именно: до того, как истек обязательный 15-дневный срок со дня уведомления кредиторов авиакомпании. Заявление Сбербанка суд должен был оставить без рассмотрения, считает заявитель жалобы. Сам Альфа-банк подал свое первое заявление о банкротстве "Трансаэро" 19 октября 2015 года, в один день со Сбербанком, а потом еще одно — 20 октября 2015 года.

Авиакомпания "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

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Отказ фирме из КНР включить 6,9 млн юаней в реестр "Трансаэро" подтвержден

16:22 19/09/2016 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ фирме "Grand Vision" (Beijing) International Travel Co. Ltd." (Китай) во включении долга в размере 6,9 миллиона юаней в реестр требований кредиторов авиакомпании "Трансаэро".
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