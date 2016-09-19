Суд подтвердил решение ФАС по иску "ВымпелКома" из-за рекламы "Прощай, роуминг"

18:20 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, подтвердившее законность выводов ФАС по делу о распространении ПАО "Вымпел-Коммуникации" (торговая марка "Билайн") недостоверной рекламы "Прощай, роуминг", говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в суде решение и предписание службы о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, "ВымКом" обжаловал постановление от 15 января о наложении штрафа в 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы 10 мая отклонил иск компании. После этого ПАО подало апелляционную жалобу, которую суд в понедельник отклонил.

Дело в отношении "ВымпелКома" ФАС России возбудила в октябре прошлого года по обращению гражданина. По результатам рассмотрения дела 11 декабря 2015 года комиссия ФАС России признала компанию нарушителем закона "О рекламе" за распространение осенью 2015 года на федеральных телеканалах рекламы, не соответствующей действительности.

Так, в рекламе сообщалось, что в рамках ряда тарифных планов линейки "Всё!" отменяется плата за входящие звонки на территории РФ, а остальные услуги (sms, исходящие звонки, интернет) оказываются абонентам по базовым роуминговым тарифам. При этом в течение 5 секунд мелким, нечитаемым шрифтом указывались специальные условия предложения.

Кроме того, из сообщения рекламы следовало, что для абонентов "Билайн" с тарифом "Всё!" отсутствует роуминг на территории РФ, то есть абоненты оператора не смогут совершать и принимать звонки за пределами домашнего региона. Однако в действительности услуги предоставлялись в полном объеме.

Суд, отклоняя иск, указал, что оспариваемые решение и предписание о прекращении нарушения вынесены ФАС с соблюдением норм процессуального и материального права.

Довод компании о невозможности исполнить выданное предписание, поскольку на момент его вынесения рекламная кампания была завершена, рекламные материалы не распространялись судом был отклонен.