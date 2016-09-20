Суд признал несостоятельным банк ПЧРБ

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

10:10 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка (ЦБ) России признал банкротом Первый чешско-российский банк (ПЧРБ Банк), входивший в топ-150 российских кредитных организаций, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ, отмечает агентство.

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПЧРБ Банка 1 июля. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Как указал регулятор, при неудовлетворительном качестве активов ПЧРБ Банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска в соответствии с требованием надзорного органа привела к полной потере собственных средств (капитала) банка. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка могут составить около 17,4 миллиарда рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

По величине активов ПЧРБ Банк на 1 июня занимал 126-ое место в банковской системе России.