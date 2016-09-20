Суд удовлетворил заявление о банкротстве Высокогорского ГОК

uralpolit.ru

14:11 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление металлообрабатывающего предприятия ООО "Ресурс" о банкротстве ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (ВГОК), входящего в группу компаний НПРО "Урал", сообщили РАПСИ в суде.

"Удовлетворить заявление", — говорится в материалах дела.

Согласно официальному сайту, ВГОК является старейшим горно-обогатительным, а также крупнейшим горнодобывающим предприятием Урала. Свою историю ВГОК отсчитывает с 1721 года.

Основная продукция предприятия — железная руда, которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов.



