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Арбитражная практика

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Суд удовлетворил заявление о банкротстве Высокогорского ГОК

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Свердловской области, Свердловская область, Россия
14:11 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление металлообрабатывающего предприятия ООО "Ресурс" о банкротстве ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (ВГОК), входящего в группу компаний НПРО "Урал", сообщили РАПСИ в суде.

"Удовлетворить заявление", — говорится в материалах дела.

Согласно официальному сайту, ВГОК является старейшим горно-обогатительным, а также крупнейшим горнодобывающим предприятием Урала. Свою историю ВГОК отсчитывает с 1721 года.

Основная продукция предприятия — железная руда, которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов.

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Суд удовлетворил заявление о банкротстве Высокогорского ГОК

14:11 20/09/2016 Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление металлообрабатывающего предприятия ООО "Ресурс" о банкротстве ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (ВГОК), входящего в группу компаний НПРО "Урал".
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