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Арбитражная практика

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Суд ХМАО отказал в признании банкротом "дочки" "ЮТэйра"

Сюжет: Суды авиакомпании "ЮТэйр"
Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа, ЮТэйр, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
15:11 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа — Югры отказал ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» (старейшая в РФ управляющая компания) в признании банкротом ООО «ЮТэйр-финанс», которое является дочерней структурой «ЮТэйра», сообщили РАПСИ в суде.

Также суд 2 марта прекратил производство по заявлению компании «Паллада Эссет Менеджмент» о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр». Заявление о банкротстве было направлено в суд в связи с задолженностью авиакомпании перед ЗАО в размере 173 миллионов рублей.

Суд в ноябре 2015 года прекратил производство по делу о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр», в связи с отказом последнего заявителя по делу о банкротстве Татфондбанка от своего заявления. Банк 18 ноября направил в арбитраж ходатайство о прекращении производства по его заявлению о несостоятельности авиаперевозчика. Дело о банкротстве «ЮТэйра» было возбуждено в декабре 2014 года по заявлению инвестиционно-финансовой компании «Авиализинг».

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Суд ХМАО отказал в признании банкротом "дочки" "ЮТэйра"

15:11 20/09/2016 Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа — Югры отказал ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» (старейшая в РФ управляющая компания) в признании банкротом ООО «ЮТэйр-финанс», которое является дочерней структурой «ЮТэйра», сообщили РАПСИ в суде.
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