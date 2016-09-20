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Арбитражная практика

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Апелляция подтвердила отказ банку "Траст" в иске к офшору на 2,3 млрд руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Девятый арбитражный апелляционный суд, Траст, Москва, Россия
16:52 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ банку "Траст" во взыскании 2,3 миллиарда рублей убытков с иностранной компании Culver Bay Holdings Limited, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым апелляция отклонила жалобу "Траста" на выводы нижестоящей инстанции. Арбитражный суд Москвы 8 июня оставил без удовлетворения соответствующий иск банка. Дело слушалось в отсутствии представителя ответчика, который надлежащим образом был уведомлен о споре.

В иске банк указал, что 31 июля 2014 года между сторонами было заключено генеральное соглашение "О срочных сделках на финансовых рынках". В рамках соглашения стороны заключили еще ряд сделок, а именно срочный договор купли-продажи иностранной валюты и беспоставочные форвардные контракты на ценные бумаги.

По мнению банка, ответчиком были нарушены обязательства по договорам, в связи с чем образовалась сумма убытков.

Суд, отклоняя иск, указал, что в материалах дела отсутствуют и суду не представлены бесспорные доказательства, подтверждающие основание иска и то, что компания нарушила обязательства по договорам.

Это не первый иск, который банк подал в суд к различным иностранным фирмам. Девятый арбитражный апелляционный суд 27 апреля подтвердил взыскание более 2 миллиардов рублей с зарегистрированной на Кипре компании Siberiankd Timber Enterprizes Limitedа по иску банка "Траст". В конце мая суд также оставил в силе решение о взыскании по иску банка 1,996 миллиарда рублей с кипрской компании TIB Investments Limited. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Москвы находится еще несколько исков банка "Траст" к оффшорным компаниям.

Всего банк за первое полугодие 2015 года подал более 20 исков к компаниям, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях. Деловые СМИ сообщали, что часть из этих компаний связана с бывшими собственниками "Траста".

ЦБ РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ), санатором выбран банк "Открытие", входящий в "Открытие Холдинг".

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Апелляция подтвердила отказ банку "Траст" в иске к офшору на 2,3 млрд руб

16:52 20/09/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ банку "Траст" во взыскании 2,3 миллиарда рублей убытков с иностранной компании Culver Bay Holdings Limited, сообщили РАПСИ в суде.
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