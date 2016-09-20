Строительная фирма "Сварго Групп" просит взыскать с НТВ 186 млн руб

17:48 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 11 ноября предварительные слушания по иску строительной компании «Сварго Групп» о взыскании с ОА «Телекомпания НТВ» 186,4 миллиона рублей и 191,7 тысячи евро, говорится в материалах суда.

Иск был зарегистрирован 7 сентября, о причинах подачи иска в материалах дела не говорится.

В свою очередь, согласно данным на сайте «Сварго Групп», в 2013 году компания заключила договор генерального подряда с ОАО «Телекомпания НТВ» и приступила к строительству Телевизионного центра НТВ. Площадь телецентра составит 75 тысяч квадратных метров. В новом медиацентре НТВ разместятся 10 студий для производства программ и новостей, автономная система энергоснабжения, кафе и рестораны, фитнес-центр. Строительство телецентра будет проходить под контролем управляющего строительством в лице международной корпорации Bovis Lend Lease International, которая имеет опыт в управлении строительством телецентров для таких гигантов, как ВВС, Sky и Fox.

