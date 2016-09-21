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Арбитражная практика

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Арбитраж признал банкротом махачкалинский банк "Кредо Финанс"

Контекст
Теги: Банкротство, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Дагестан, Россия
10:13 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен - РАПСИ. Арбитражный суд республики Дагестан по заявлению Центрального банка (ЦБ) РФ признал банкротом ООО "Коммерческий банк "Кредо Финанс" (Махачкала), говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Функции конусного управляющего возложены на АСВ, отмечает регулятор. ЦБ 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Кредо Финанс".

Такое решение было принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

"Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности", - отмечалось в сообщении.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля занимал 624-ое место в банковской системе РФ.

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Арбитраж признал банкротом махачкалинский банк "Кредо Финанс"

10:13 21/09/2016 Арбитражный суд республики Дагестан по заявлению Центрального банка (ЦБ) РФ признал банкротом ООО "Коммерческий банк "Кредо Финанс" (Махачкала), говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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