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Арбитражная практика

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Суд 7 ноября рассмотрит заявление о признании банкротом АО "Росшельф"

Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:32 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 7 ноября рассмотрение заявления ООО "ГТ-2001" о признании несостоятельным (банкротом) АО "Росшельф", говорится в определении суда.

Согласно базе суда, 28 августа Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании по иску ООО "ГТ-2001" с "Росшельфа" 106,5 миллиона рублей неосновательного обогащения и 24,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение суда вступило в законную силу. В тоже время на 28 сентября Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение заявления ответчика о предоставлении рассрочки по уплате долга.

Как следует из материалов дела, 9 июля 2013 года между сторонами был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ЦМТ "Шельф", согласно  которому "Росшельф" продал ООО "ГТ-2001" долю в размере 100 процентов в уставном капитале ООО "ЦМТ "Шельф". Стоимость отчуждаемой АО "Росшельф" доли сторонами была согласована в размере 628 миллионов рублей. Оплата по договору частично была осуществлена на сумму 106,5 миллиона рублей.

В тоже время, как отмечается в решении, по другому делу, по иску АО "Росшельф" арбитраж Москвы летом 2015 года признал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ЦМТ "Шельф" недействительным. При этом АО "Росшельф" не возвратил обратно денежные средства в размере 106,5 миллиона рублей, в связи с чем иск был удовлетворен.

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Суд 7 ноября рассмотрит заявление о признании банкротом АО "Росшельф"

10:32 21/09/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 7 ноября рассмотрение заявления ООО "ГТ-2001" о признании несостоятельным (банкротом) АО "Росшельф", говорится в определении суда.
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