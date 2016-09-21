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УФАС оштрафовало Мосэнергосбыт за незаконный перерасчет для Оборонэнергосбыта

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
10:50 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен - РАПСИ. Столичное УФАС России назначило ПАО «Мосэнергосбыт» штраф в размере 562,5 тысячи рублей за незаконный перерасчет стоимости оплаты электрической энергии для ОАО «Оборонэнергосбыт», говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

По данным УФАС, «Мосэнергосбыт» нарушил закон о защите конкуренции. «Между ОАО «Оборонэнергосбыт» и ПАО «Мосэнергосбыт» заключен ряд договоров купли-продажи электрической энергии в целях электроснабжения организаций, подведомственных Минобороны России. Однако с 2013 года энергосбытовая компания применяла при расчетах с ОАО «Оборонэнергосбыт» цены (тарифы), не соответствующие законодательству», - отмечается в сообщении.

ПАО «Мосэнергосбыт», подчеркивает УФАС, установило цену на электроэнергию, которая применяется в отношении объектов с мощностью превышающей 670 кВт, в то время, как конечные потребители – объекты обороны, указанной мощностью не располагали.

«Нарушение привело к переплате за услуги ПАО «Мосэнергосбыт» и повлекло за собой ущемление интересов конечных потребителей электроэнергии. Ответственность за такие действия предусмотрена кодексом об административных правонарушениях», - сказал заместитель руководителя московского УФАС Олег Корнеев.

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УФАС оштрафовало Мосэнергосбыт за незаконный перерасчет для Оборонэнергосбыта

10:50 21/09/2016 Столичное УФАС России назначило ПАО «Мосэнергосбыт» штраф в размере 562,5 тысячи рублей за незаконный перерасчет стоимости оплаты электрической энергии для ОАО «Оборонэнергосбыт», говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
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