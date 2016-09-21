Арбитраж Москвы зарегистрировал иск фонда UCP к ПАО "Транснефть"

10:59 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Ю Си Пи Индастриал Холдингз Лтд" (UCP Industrial Holdings Ltd) к ПАО "Транснефть", говорится в материалах суда.

В качестве третьего лица в деле участвует Росимущество.

Иск поступил в суд 19 сентября, к производству пока не принят. О причинах подачи иска не сообщается. Ранее СМИ сообщили, что компания намерена оспорить положения нового устава ответчика, который был утвержден 30 июня 2016 года UCP – крупный миноритарий "Транснефти", владеет привилигированными акциями компании.

В суде также рассматривается еще один иск фонда UCP о взыскании 97 миллионов рублей с "Транснефти". Компания обратилась в марте в арбитраж Москвы с иском о взыскании 85 миллионов рублей упущенной выгоды и 12 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

По данным газеты "Ведомости", фонд не согласен с дивидендами за 2013 год, когда "Транснефть" за одну привилегированную акцию заплатила 724 рубля, а за обыкновенную – 1,2 тысячи рублей.