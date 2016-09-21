Иск об обжаловании приказа об отзыве у Рускобанка лицензии рассмотрят в октябре

РАПСИ

13:02 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 октября предварительные слушания по иску акционеров Русского торгово-промышленного банка (Рускобанк, Ленинградская область, город Всеволожск) о признании незаконным приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в материалах дела.

Предварительные слушания были отложены в связи с объединением в одно производство нескольких аналогичных дел об оспаривании отзыва лицензии. Иск о незаконности приказа ЦБ подали ООО "Н-Инвест", ЗАО "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия союза ССР", ООО "Ресурс М", ОАО "Волховский комбикормовый завод" и еще несколько фирм.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в конце июля возвратил Центробанку России заявление о признании банкротом Рускобанка.

Регулятор не представил в суд копию подлежащей представлению в Банк России финансовой и бухгалтерской отчетности кредитной организации на последнюю отчетную дату. Также заявителю необходимо представить выписку по корсчету кредитной организации в Банке России, отметил арбитраж.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Рускобанка, размер которого составит около 6,4 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 15,2 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 5 июля 2016 года по 5 июля 2017 года через Сбербанк России и РНКБ Банк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 6 июля 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Банк России 21 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Рускобанка.

По информации регулятора, кредитная организация не исполняла требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Также Центробанк отмечает наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в активы неудовлетворительного качества, а адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа неоднократно приводила к существенному снижению размера его собственных средств и возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Кредитная организация, по оценке регулятора, не соблюдала требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рускобанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, он занимал на 1 июня 256-е место в банковской системе РФ.