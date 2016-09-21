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Арбитражная практика

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Суд на Урале признал банкротом "Завод железобетонных изделий"

Теги: Банкротство, Арбитражный суд Свердловской области, Свердловская область, Россия
14:23 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области признал нижнетагильское ООО «Завод железобетонных изделий» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на полгода, говорится в материалах дела.

Конкурсным управляющим суд утвердил Рустема Кильдиярова. Рассмотрение отчета управляющего назначено 1 марта 2017 года. Согласно материалам дела, рассмотрены и включены в реестр требования кредиторов на 41,8 миллиона рублей.

Согласно официальному сайту, "Завод железобетонных изделий" - старейшее предприятие стройиндустрии в Нижнем Тагиле. Основано в 1935 году для строительства железорудной базы Урала. 

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Суд на Урале признал банкротом "Завод железобетонных изделий"

14:23 21/09/2016 Арбитражный суд Свердловской области признал нижнетагильское ООО «Завод железобетонных изделий» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на полгода, говорится в материалах дела.
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