Суд на Урале признал банкротом "Завод железобетонных изделий"
14:23 21/09/2016
МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области признал нижнетагильское ООО «Завод железобетонных изделий» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на полгода, говорится в материалах дела.
Конкурсным управляющим суд утвердил Рустема Кильдиярова. Рассмотрение отчета управляющего назначено 1 марта 2017 года. Согласно материалам дела, рассмотрены и включены в реестр требования кредиторов на 41,8 миллиона рублей.
Согласно официальному сайту, "Завод железобетонных изделий" - старейшее предприятие стройиндустрии в Нижнем Тагиле. Основано в 1935 году для строительства железорудной базы Урала.