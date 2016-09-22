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Арбитражная практика

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Суд 12 октября приступит к рассмотрению иска Военно-Промышленного Банка к ЦБ

Контекст
Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:24 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 12 октября предварительные слушания по заявлению Военно-Промышленного Банка (ВПБ) о признании недействительным предписания Центрального банка (ЦБ) РФ от 2 сентября, говорится в материалах суда.

ВПБ в начале сентября ввел ограничения на открытие и пополнение вкладов и ограничил выдачу вкладов, и переводы денежных средств. Как сообщал источник агентства РИА Новости, ЦБ отключил банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), а также ввел предписание, ограничивающее привлечение средств физлиц и перевод средств клиентов.

Центробанк 16 сентября ввел временную администрацию в ВПБ. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).ЦБ отметил, что такое решение было принято в связи с наличии ем угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Первоочередной задачей деятельности временной администрации ВПБ является проведение обследования финансового положения банка с целью определения его объективного финансового положения. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены, указал ЦБ в сообщении.

Военно-промышленный банк, по данным РИА Рейтинг, занимал по итогам первого полугодия 89-е место в российской банковской системе с активами в размере 64,2 миллиарда рублей. Согласно последней отчетности банка, население хранит в нем более 30 миллиардов рублей.

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Суд 12 октября приступит к рассмотрению иска Военно-Промышленного Банка к ЦБ

15:24 21/09/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 12 октября предварительные слушания по заявлению Военно-Промышленного Банка (ВПБ) о признании недействительным предписания Центрального банка (ЦБ) РФ от 2 сентября, говорится в материалах суда.
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