Суд 12 октября приступит к рассмотрению иска Военно-Промышленного Банка к ЦБ

РАПСИ

15:24 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 12 октября предварительные слушания по заявлению Военно-Промышленного Банка (ВПБ) о признании недействительным предписания Центрального банка (ЦБ) РФ от 2 сентября, говорится в материалах суда.

ВПБ в начале сентября ввел ограничения на открытие и пополнение вкладов и ограничил выдачу вкладов, и переводы денежных средств. Как сообщал источник агентства РИА Новости, ЦБ отключил банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), а также ввел предписание, ограничивающее привлечение средств физлиц и перевод средств клиентов.

Центробанк 16 сентября ввел временную администрацию в ВПБ. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).ЦБ отметил, что такое решение было принято в связи с наличии ем угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Первоочередной задачей деятельности временной администрации ВПБ является проведение обследования финансового положения банка с целью определения его объективного финансового положения. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены, указал ЦБ в сообщении.

Военно-промышленный банк, по данным РИА Рейтинг, занимал по итогам первого полугодия 89-е место в российской банковской системе с активами в размере 64,2 миллиарда рублей. Согласно последней отчетности банка, население хранит в нем более 30 миллиардов рублей.