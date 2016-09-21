Жалобу по спору с ритейлерами о высокой цене на гречку рассмотрят 27 сентября

15:29 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрит 27 сентября кассационную жалобу ФАС на постановление апелляции о незаконности решения и предписания антимонопольного ведомства в отношении пяти крупных ритейлеров, касающихся сговора при назначении высокой цены на гречневую крупу в Татарстане, говорится в определении суда.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 14 июня отменил решение Арбитражного суда республики Татарстан от 12 января. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска ЗАО «Тандер», ООО «Ашан», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Агроторг» и ООО «Зельгрос» об отмене решения и пяти предписаний УФАС по Татарстану от 18 июня 2015 года о нарушении пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» и о назначении штрафов.

По мнению апелляции, вывод суда первой инстанции о том, что действия «Агроторга» и «Тандера» были направлены на создание видимого дефицита гречневой крупы путем сокращения и прекращения ее реализации, с целью в дальнейшем увеличения потребительского спроса, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Суд первой инстанции ошибочно, по мнению апелляции, посчитал, что истцы (торговые сети) могли и должны были зафиксировать наценку в абсолютном выражении на каком-то определенном уровне для сдерживания роста розничных цен. «Законодательство не накладывает на торговые организации таких обязанностей, а, кроме того, коммерческая практика не предполагает управления наценкой в абсолютном выражении. Вывод суда первой инстанции об увеличении розничных цен в отношении партий, закупленных по старым закупочным ценам, является безосновательным», - говорится в постановлении апелляции.

ФАС обжаловало в кассации это постановление апелляционного суда.

Республиканский арбитраж 12 января указал, что торговые сети, воспользовавшись сложившейся ситуацией на рынке реализации гречневой крупы, резко повысили розничные наценки на крупу в абсолютном выражении, преследуя при этом цель получение значительной прибыли.

По информации антимонопольного управления, дело было возбуждено после того, как в ноябре-декабре 2014 года цена на гречку в республиканских торговых сетях выросла до 60 рублей за 1 кг. Повышение стоимости также отметили исполнительные органы власти, ответственные за мониторинг цен социально-значимых товаров, сообщило УФАС. По данным ведомства, стоимость гречневой крупы в некоторых торговых точках увеличилась до 60%.

Комиссия Татарстанского УФАС России признала «Перекресток», «Тандер», «Агроторг», «Зельгрос» и «Ашан» нарушившими закон «О защите конкуренции». По мнению антимонопольщиков, это выразилось в заключении и участии в соглашении, которое приводит (может привести) к установлению, поддержанию розничных цен (наценок) на гречневую крупу. Было принято решение о выдаче предписания о прекращении нарушения торговыми сетями антимонопольного законодательства.

Комиссия не выявила фактов, свидетельствующих о наличии в действиях ООО «Метро Кэш энд Керри» нарушения антимонопольного законодательства.

На основании представленной торговыми сетями информации управление установило значительный рост розничных цен на гречневую крупу с ноября 2014 года по январь 2015 года. УФАС пришло к выводу, что повышение розничных цен обусловлено, в том числе увеличением торговыми сетями розничных наценок в абсолютном выражении.

Антимонопольное управление считает, что в сложившейся ситуации торговые сети не предприняли меры по регулированию (снижению) торговых наценок на гречневую крупу.