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Арбитражная практика

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Прекращено производство по делу о банкротстве госавиакомпании "КрасАвиа"

Контекст
Теги: Транспорт, Банкротство, Арбитражный суд Красноярского края, Красноярский край, Россия
10:05 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края прекратил производство по заявлению ООО «Авиатехника» о банкротстве государственной региональной авиакомпании «КрасАвиа», сообщили РАПСИ в суде.

Краевой суд в феврале взыскал с «КрасАвиа» 17 миллионов рублей задолженности по арендной плате по иску «Авиатехники». Кроме того, в производстве суда имеется спор между этими сторонами, по которому фирма требует с госпредприятия 80 миллионов рублей задолженности.

Основным видом деятельности ООО «Авиатехника» является аренда воздушных транспортных средств и оборудования.

«КрасАвиа» выполняет внутрирегиональные и внутримуниципальные рейсы на самолетах и вертолетах в районы Крайнего Севера Красноярского края, говорится на официальном сайте госпредприятия.

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Прекращено производство по делу о банкротстве госавиакомпании "КрасАвиа"

10:05 27/09/2016 Арбитражный суд Красноярского края прекратил производство по заявлению ООО «Авиатехника» о банкротстве государственной региональной авиакомпании «КрасАвиа», сообщили РАПСИ в суде.
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