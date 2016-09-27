ВС РФ не пересмотрит взыскание с иностранных страховщиков $16 млн за SSJ-100

10:31 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал в заявлении о пересмотре решения суда, который по иску ОАО «Капитал страхование» взыскал с двадцати иностранных страховых компаний перестраховочное возмещение в размере более 16 миллионов долларов за самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), разбившийся в Индонезии в мае 2012 года, сообщили РАПСИ в суде.

«По существу доводы жалобы направлены на переоценку установленных фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда при кассационном производстве», - отмечает ВС РФ, добавляя, что оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам жалобы, изученным по материалам истребованного дела, не установлено.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) 8 апреля 2015 года удовлетворил иск страховщика к страховым компаниям. Апелляционный суд 13 июля 2015 года и арбитражный суд Западно-Сибирского округа 31 марта оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Ответчиками по иску изначально выступали 24 компании, однако в связи с частичной оплатой долга страховщик ранее заявил отказ от иска к некоторым из них. Суд также по мере выплат неоднократно снижал сумму исковых требований, изначально истец просил взыскать 32,4 миллиона долларов.

Среди ответчиков указаны General Insurance Corporation of India, Assicurazioni Generali S.p.A., UK Branch, Swiss Re Europe S.A., Starr Insurance and Reinsurance Limited (London) идругие. Иск был подан еще в июне 2013 года.

Sukhoi SuperJet 100, выполнявший первый демонстрационный тур по странам Азии, разбился 9 мая 2012 года во время показательного полета в Индонезии. На борту находились 45 человек, в том числе восемь россиян, все погибли. Причиной катастрофы стал так называемый человеческий фактор, было установлено, что технических претензий к самолету нет.

Самолет был застрахован компанией «Капитал страхование», которая затем перестраховала свои риски на 95% на зарубежном рынке. Перестраховщиками на условиях синдиката Ллойда выступили более 20 страховых компаний, в частности, компании-истцы ─ QBE Corporate, Starr Syndicate, Starr Insurance and Reinsurance, Muenchener Rueckversicherungrs-Gesellchaft AG, Dornoch, Catlin Insurance Company (UK).

После крушения самолета истцы перечислили российскому страховщику 3,5 миллиона долларов для выплат родственникам погибших пассажиров. Однако позже, после расследования, они пришли к выводу, что крушение самолета не являлось страховым случаем, так как произошло в ходе демонстрационного полета, а страховка распространялась только на испытательные полеты.

Между тем судебные инстанции в Западно-Сибирском округе сочли данное летное происшествие страховым случаем.