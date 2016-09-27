Суд продлил до 22 декабря процедуру банкротства "Авиалиний Дагестана"

Ruptly

11:05 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Дагестана продлил до 22 декабря конкурсное производство в отношении ОАО "Авиалинии Дагестана", говорится в определении суда.

Ходатайство о продлении срока банкротства должника было направлено в суд его конкурсным управляющим Магомедрасулом Баймурзаевым. По его информации, необходимо дополнительное время для мероприятий конкурсного производства, в том числе для реализации имущества должника и расчетов с кредиторами.

Суд в сентябре частично удовлетворил заявление фирмы "Римос Лимитед", которая является кредитором ОАО, признав ненадлежащим исполнение Сафиюлой Магомедовым возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего авиакомпании.

Также признаны незаконными действия Магомедова в части не отражения в отчетах управляющего сведений о расходах на проведение конкурсного производства. Кроме того, признаны незаконными бездействия управляющего, выразившееся в не сокращении работников должника в ходе процедуры банкротства.

В то же время арбитраж отклонил требования заявителя о взыскании с Магомедова 330,3 миллиона рублей убытков.

Арбитраж 22 сентября 2015 года объединил в одно производство заявление конкурсного управляющего "Авиалиний Дагестана" с иском его кредиторов о привлечении бывших руководителей авиакомпании к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суд объединил в одно производство иск управляющего Баймурзаева к бывшему гендиректору авиакомпании Мирзе Омариеву с иском кредиторов к другому экс-гендиректору Жабиру Абакарову, Омариеву и пяти членам совета директоров.

Компания "Мега" в своем заявлении указала, что просит солидарно привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам "Авиалиний Дагестана" "в размере оставшейся непогашенной задолженности перед кредиторами исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества ОАО".

Арбитраж 11 сентября 2013 года по заявлению компании Mixjet Fliqht Support (ОАЭ) признал авиакомпанию банкротом.