Суд рассмотрит дело о банкротстве владельца горнолыжного курорта "Горки Город"

РАПСИ

11:39 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит 18 октября заявление ООО «Транспорт и строительство коммуникаций» о признании несостоятельным (банкротом) непубличного акционерного общества (НАО) «Красная поляна», которое владеет горнолыжным курортом «Горки Город» в Сочи, говорится в определении суда.

Заявитель ссылается на задолженность в размере 8,6 миллиона рублей по договору об устройстве вертикальной планировки и котлована на территории олимпийского объекта федерального значения «Комплекс трамплинов К-125, К-95, вместимостью 15 тысяч зрителей (проектные и изыскательские работы, строительство)». ООО также просит утвердить арбитражным управляющим НАО Анатолия Петренко из НП ассоциация «Саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Единовременно пребывать на курорте «Горки Город» и пользоваться его услугами могут около 10 тысяч человек. К услугам гостей рестораны, кафе, бары, ночные клубы, магазины, многоуровневый торгово-развлекательный центр, аквапарк с песчаным пляжем, кинотеатр, боулинг, бильярд, спортивные школы, детские клубы и сады. Вместимость отелей и апартаментов курорта составляет 6,5 тысяч человек.