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Арбитражная практика

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Иск о банкротстве "дочки" холдинга "Гарнизон" рассмотрят в декабре

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Приморского края, Приморский край, Россия
12:07 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Приморского края отложил на 15 декабря рассмотрение заявления ОАО "Спецремонт" (структура подконтрольного оборонному ведомству холдинга "Гарнизон") о признании банкротом ОАО "25 центральный автомобильный ремонтный завод", являющегося дочерним предприятием заявителя, говорится в материалах суда.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО "Спецремонт" являются гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация техники в интересах Вооруженных сил России, государственных и иных заказчиков, включая иностранных, а также внедрение новых технологий и разработок в данной области.

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Иск о банкротстве "дочки" холдинга "Гарнизон" рассмотрят в декабре

12:07 27/09/2016 Арбитражный суд Приморского края отложил на 15 декабря рассмотрение заявления ОАО "Спецремонт" (структура подконтрольного оборонному ведомству холдинга "Гарнизон") о признании банкротом ОАО "25 центральный автомобильный ремонтный завод", являющегося дочерним предприятием заявителя, говорится в материалах суда.
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