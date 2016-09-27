Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/09/2016 14:53
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Подтвержден отказ шведской фирме в пересмотре дела о Баболовском парке

Контекст
Теги: Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Санкт-Петербург, Россия
13:51 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ шведской компании Steelmar Scandinavia (владеет участком земли на территории исторического Баболовского парка в пригороде Петербурга) в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения по спору об охраняемых объектах в зоне возможной коттеджной застройки, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в апелляционном суде определение первой инстанции от 7 июля.

В заявлении о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам шведская компания представила несколько документов, которые не были исследованы судом и являются, по ее мнению, «существенными для дела обстоятельствами». Однако арбитраж посчитал, что «представленные заявителем обстоятельства не могут повлиять на сделанные в судебных актах выводы, что исключает возможность принятия их в качестве вновь открывшихся существенных обстоятельств по делу».

Верховный суд (ВС) РФ 18 апреля отказал шведской компании в пересмотре судебных актов нижестоящих судов по этому делу.

Ответчиком по спору выступает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Заявитель, планирующий строительство на территории парка 71 коттеджа, просит признать недействительным со дня издания приложение к распоряжению комитета от 5 сентября 2014 года. В этом документе статус охраняемых объектов придан, в частности, Школьно-садовому заведению, старовозрастным деревьям (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, ель обыкновенная, лиственница сибирская, ольха черная), а также рвам и валам вдоль границ садового заведения.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти посчитал, что оспариваемое распоряжение принято в соответствии с полномочиями комитета в целях уточнения сведений об объекте культурного наследия. Кроме того, заявителем не представлено доказательств нарушений оспариваемым актом его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Суды также отказали в удовлетворении другого искового заявления шведской компании, в котором она просила признать недействительным приказ министерства культуры РФ в части утверждения объектов охраны Баболовского парка.

Баболовский парк расположен к западу от знаменитых Екатерининского и Александровского парков, это один из пяти известных парков города Пушкина. Основан в XVIII веке, в 1990 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В начале 2014 года парк, за исключением спорного участка, принадлежащего Steelmar Scandinavia, был передан Государственному музею-заповеднику «Царское село».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Подтвержден отказ шведской фирме в пересмотре дела о Баболовском парке

13:51 27/09/2016 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ шведской компании Steelmar Scandinavia (владеет участком земли на территории исторического Баболовского парка в пригороде Петербурга) в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения по спору об охраняемых объектах в зоне возможной коттеджной застройки, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Мосгорсуд признал законным арест полковника МВД Захарченко

13:16 27/09/2016 Мосгорсуд признал законным арест врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд в Петербурге отказал в демонтаже мемориальной доски Маннергейму

12:22 27/09/2016 Смольнинский районный суд Петербурга во вторник не признал установку мемориальной доски Маннергейму на Захарьевской улице незаконной и отказал в требовании о ее демонтаже, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Ярошенко согласился на выдачу в РФ из США — СМИ

14:17 27/09/2016 Адвокат, представляющий интересы российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего двадцатилетний срок заключения в США, заявил, что его подзащитный подписал согласие на экстрадицию в Россию, сообщает во вторник американское издание RFE/RL.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера