Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/09/2016 18:52
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

ВС отказал ВЭО "Авиаэкспорт" в пересмотре актов по спору о фирменном бренде

Контекст
Теги: Товарный знак, Верховный суд РФ, Симферополь, Россия
15:36 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен – РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал ОАО «Внешнеэкономическое Объединение (ВЭО) «Авиаэкспорт» в пересмотре судебных актов по спору с ООО «Авиа Экспорт» (Симферополь) об использовании товарного знака «Авиаэкспорт», говорится в определении суда.

«Доводы заявителя не подтверждают существенных нарушений норм материального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке», - отметил ВС РФ.

Арбитражный суд Республики Крым 23 октября 2015 года полностью удовлетворил требования ВЭО к ООО «Авиа Экспорт» об использовании товарного знака «Авиаэкспорт». В частности, суд обязал ООО прекратить использовать фирменное наименование, тождественное фирменному наименованию «Авиаэкспорт» и сходного с ним до степени смешения, на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, в сети Интернет, на торгах или упаковках.

Однако 3 марта Двадцать первый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу симферопольского предприятия, отменив запрет ООО использовать товарный знак «Авиаэкспорт». Постановление апелляции заявитель обжаловал в Суде по интеллектуальным правам (СИП), который 8 июня оставил без изменения постановление апелляции.

«Авиаэкспорт» является специализированной внешнеэкономической организацией, представляющей широкий спектр внешнеторговых услуг российским предприятиям, а также компаниям других стран-членов СНГ в авиационной и других сферах деятельности.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ВС отказал ВЭО "Авиаэкспорт" в пересмотре актов по спору о фирменном бренде

15:36 27/09/2016 Верховный суд (ВС) РФ отказал ОАО «Внешнеэкономическое Объединение (ВЭО) «Авиаэкспорт» в пересмотре судебных актов по спору с ООО «Авиа Экспорт» (Симферополь) об использовании товарного знака «Авиаэкспорт», говорится в определении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Глава таможни "Внуково" останется под арестом по делу о контрабанде

16:11 27/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта "Внуково" Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Мосгорсуд признал законным арест полковника МВД Захарченко

13:16 27/09/2016 Мосгорсуд признал законным арест врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Ярошенко согласился на выдачу в РФ из США — СМИ

14:17 27/09/2016 Адвокат, представляющий интересы российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего двадцатилетний срок заключения в США, заявил, что его подзащитный подписал согласие на экстрадицию в Россию, сообщает во вторник американское издание RFE/RL.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера