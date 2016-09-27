ВС отказал ВЭО "Авиаэкспорт" в пересмотре актов по спору о фирменном бренде

15:36 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен – РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал ОАО «Внешнеэкономическое Объединение (ВЭО) «Авиаэкспорт» в пересмотре судебных актов по спору с ООО «Авиа Экспорт» (Симферополь) об использовании товарного знака «Авиаэкспорт», говорится в определении суда.

«Доводы заявителя не подтверждают существенных нарушений норм материального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке», - отметил ВС РФ.

Арбитражный суд Республики Крым 23 октября 2015 года полностью удовлетворил требования ВЭО к ООО «Авиа Экспорт» об использовании товарного знака «Авиаэкспорт». В частности, суд обязал ООО прекратить использовать фирменное наименование, тождественное фирменному наименованию «Авиаэкспорт» и сходного с ним до степени смешения, на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, в сети Интернет, на торгах или упаковках.

Однако 3 марта Двадцать первый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу симферопольского предприятия, отменив запрет ООО использовать товарный знак «Авиаэкспорт». Постановление апелляции заявитель обжаловал в Суде по интеллектуальным правам (СИП), который 8 июня оставил без изменения постановление апелляции.

«Авиаэкспорт» является специализированной внешнеэкономической организацией, представляющей широкий спектр внешнеторговых услуг российским предприятиям, а также компаниям других стран-членов СНГ в авиационной и других сферах деятельности.