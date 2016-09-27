Дело о банкротстве завода "Красные Баррикады" отложено на 7 октября

17:14 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Астраханской области отложил на 7 октября рассмотрение заявления ООО "Дорожник" о признании банкротом ОАО "Судостроительный завод "Красные Баррикады", говорится в определении суда.

Представитель должника в судебном заседании заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для погашения задолженности перед ООО «Дорожник» в полном объеме. Кроме того, юрист пояснил, что частично задолженность в размере 1 миллиона рублей уже погашена. Представитель истца в судебном заседании факт частичной оплаты задолженности подтвердил, однако настаивал на заявленных требованиях, отмечается в материалах дела.

Ранее рассмотрение заявления было отложено в связи с возможностью урегулирования спора во внесудебном порядке путем заключения мирового соглашения.

Также суд 19 мая прекратил производство по заявлению ООО "ТД Энергомера-Юг" о признании банкротом завода в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.

Завод, основанный в 1898 году, в настоящее время является крупнейшим судостроительным предприятием в Астраханской области.

Предприятие специализируется на строительстве крановых судов различной грузоподъемности, самоподъемных плавучих буровых установок, опорных блоков и верхних строений стационарных буровых платформ, судов снабжения и транспортных судов различного типа и назначения.